Dresdner Museum kaufte vermutliche Fälschungen zum Hitler-Attentat

Anzeige

Anzeige

Dresden. Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden hat vermutlich gefälschte Schriftstücke zum Attentat auf Adolf Hitler angekauft. Nach einer Anzeige des Museums werde wegen des Verdachts des Betruges ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Es gebe Anhaltspunkte, dass dem Museum in den Jahren 2015 und 2016 mehrere Schriftstücke von Personen, die am Attentat auf Adolf Hitler und am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 beteiligt gewesen sein sollen, verkauft worden sind, bei denen es sich teilweise um Fälschungen handeln könnte.

Durch Untersuchungen des Militärhistorischen Museums in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Sachsen konnten bisher zwei Schriftstücke, die von Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg stammen sollten, mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fälschungen identifiziert werden. Weitere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen nicht machen.

Museum sammelt und bewahrt historische Objekte zur deutschen und internationalen Militärgeschichte

In der „Wolfsschanze“, dem Führerhauptquartier der Machtzentrale der Nazis in Ostpreußen, scheiterte am 20. Juli 1944 ein Attentatsversuch auf Adolf Hitler. Noch am selben Tag wurden Stauffenberg und einige Mitverschwörer erschossen.

Anzeige

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden versteht sich als Forum für den Diskurs über die Rolle von Krieg und Militär in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zu den Kernaufgaben des Museums gehören das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen historischer Objekte zur deutschen und internationalen Militärgeschichte.