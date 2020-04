Doppelter Streich beim Filmpreis: Schauspieler Albrecht Schuch gewinnt zwei Lolas

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das war der Abend von Albrecht Schuch: Gleich zwei Lolas gewann der Schauspieler beim 70. Deutschen Filmpreis. Er ließ sich nicht nur als bester Hauptdarsteller in dem Drama „Systemsprenger“ (Regie: Nora Fingscheidt) über ein schwer erziehbares Mädchen und seinen Sozialarbeiter küren, sondern auch noch als bester Nebendarsteller in der aktualisierten Neuauflage von „Berlin Alexanderplatz“ (Regie: Burhan Qurbani).

Wem er die Ehrung für „Systemsprenger“ zudachte, war klar: „Ich möchte den Preis den sozialarbeitenden Menschen widmen.“ Sie nähmen andere mit, brächten Licht ins Dunkel: „Jeder Mensch ist wertvoll“, so Schuch. Er selbst spielt einen hartnäckig Helfenden in „Systemsprenger“, der doch an seine Grenzen gerät.

Bekannt aus “Bad Banks”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bislang kannte man den 34-Jährigen vornehmlich als durchtriebenen Banker aus der Fernsehserie „Bad Banks“. Jetzt kennt man ihn als denjenigen, der die Ausnahme-Gala beim 70. Deutschen Filmpreis prägte – und dann auch noch gleich für jene beiden Werke gewürdigt wurde, die an diesem Abend die Lolas offenbar unter sich ausmachen.