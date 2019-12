Disney schneidet für Singapur lesbischen Kuss zweier Frauen aus “Star Wars”-Film

Anzeige

New York. Es ist der erste lesbische Kuss in der Geschichte der "Star Wars"-Saga - und wurde nun bereits zensiert. Für die Ausstrahlung des Films "Der Aufstieg Skywalkers" in Singapur hat Disney eine Kussszene zwischen zwei Frauen aus dem Film genommen. Der Grund: Offenbar will man damit eine Altersbegrenzung umgehen.

"Der Antragsteller hat eine kurze Szene entfernt, die nach den Richtlinien eine höhere Einstufung bei der Altersfreigabe erfordert hätte", teilte die zuständige Behörde mit. Disney hat sich selbst noch nicht zum Fall geäußert.

Strenge Regeln

Filme, in denen gleichgeschlechtliche Szenen am Rande der Handlung gezeigt werden, sind in Singapur erst ab 18 Jahren freigegeben. Wird Homosexualität in einer Haupthandlung thematisiert, liegt die Altersgrenze sogar bei 21 Jahren.

Und auch sonst ist das Land nicht sonderlich offen für Homosexualität: In Singapur sind gleichgeschlechtliche Ehen verboten. Sex zwischen Männern kann mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden - allerdings wird das Gesetz nur selten angewandt. Für Frauen gibt es keine vergleichbare Regelung.

RND/msc