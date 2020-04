Dieter Hallervorden legt Plan für Theater-Öffnungen vor

Anzeige

Berlin. Schauspieler und Theater-Betreiber Dieter Hallervorden hat sich mit einem offenen Brief an Kultur-Staatsministerin Monika Grütters und den Berliner Kultursenator Klaus Lederer gewandt. Der 84-Jährige hat dabei acht Ideen präsentiert, wie private Theater trotz der Corona-Pandemie schrittweise wiedereröffnet werden könnten - unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen. Hallervorden selbst betreibt seit zwölf Jahren das private Berliner Schlosspark Theater.

Seine Ideen würden zwar jede Menge Besucher ausschließen und auch nur wenig Geld einbringen, aber immerhin könnte so ein sanfter Wiedereinstieg gelingen. Hallervorden bietet an, jede zweite Zuschauerreihe freizulassen und in den besetzten Reihen immer zwei Plätze zwischen den Zuschauern freizulassen. Die Zuschauer sollten auch nur einzeln ins Theater gelassen werden, hierfür würde das Einlasspersonal aufgestockt. Am Eingang würden zudem Gesichtsschutzmasken verteilt werden.

Idee von Hallervorden: Kaum Zuschauer, Gastronomie geschlossen, keine Pause

Außerdem schlägt Hallervorden vor, den Saal vor jeder Vorstellung von einem Spezialteam desinfizieren zu lassen und die Gastronomie geschlossen zu halten. Die Stücke sollten daher auch ohne Pause vorgeführt werden - und gegebenenfalls an geltende Abstands-Regelungen angepasst werden.

Auch für Schauspieler könnte sich seiner Ansicht nach einiges ändern: Sie sollten via Video-Tutorial lernen, wie sie sich selbst schminken können und auch beim Kostümwechsel während der Aufführung sollten sie ohne Hilfe auskommen.

“Meine Anregungen würden zwar die prekäre Situation der Privattheater nicht verbessern, aber sie würden die Mitarbeiter motivieren und sie würden vor allem den Schauspielern helfen, ihre Existenzängste zu überwinden und nicht mehr und mehr in Depressionen zu fallen”, schreibt Hallervorden in dem Brief, den er auch auf Facebook veröffentlichte.

Hallervorden wünscht sich ein Stück Normalität für Schauspieler

Von vielen Nutzern in den sozialen Medien wird der Vorstoß gelobt, vor allem der persönliche Hinweis zum Wohlergehen der Schauspieler gefällt vielen Fans: Ein stückweit Normalität könnten alle gebrauchen, vor allem jene, die ihren Beruf gerade nicht ausüben können.

Andere hingegen erinnern an die damit verbundenen Kosten: Theater, die schon bei normaler Auslastung nicht profitabel seien, könnten mit einer Kapazität von nicht einmal 20 Prozent und gleichzeitig höheren Kosten durch Masken, Reinigung und mehr Einlasspersonal nicht überleben. Daher seien die Vorschläge nicht zielführend.

So mischte sich auch Schauspieler, Regisseur und Theater-Betreiber Lars Lienen ein. “Schon im Normalfall arbeitet der Großteil deutscher Theater auf finanziell engstem Spielraum, dieser wird nach Ihrem Plan noch einmal auf unter ein Viertel verkleinert”, schreibt er ebenfalls auf Facebook.

Wer soll die leeren Theater finanzieren?

Lienen stellt auch einige Fragen: “Ich würde gern wissen, wo in Ihrem Plan die faire Bezahlung für die Schauspieler und Techniker seinen Platz hat? Würden die Gäste das Vierfache des Kartenpreises zahlen? Würde die Politik die Vorstellungen entsprechend bezuschussen?” Ohne eine entsprechende Lösung, wie sein Plan finanzierbar sei, sei eine idealistische Forderung und ein “Heischen nach dem Applaus kulturaffiner Menschen”.

Andere Nutzer wiederum hinterfragen, wie die sanitäre Situation in Hallervordens Gedanken gelöst sein sollte: Demnach dürfte immer nur ein Gast auf die Toilette gehen und danach müsste gesäubert werden - und wenn Besucher auf die Toilette müssen: Wie könnten sie den Mindestabstand einhalten, wenn sie an anderen Gästen vorbei zur Treppe gehen müssen?

Auf die Kritik reagierte Hallervorden, der den Brief am Montagmittag teilte, noch nicht.

RND/msk