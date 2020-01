Anzeige

Anzeige

Bamberg. Die bekannte Kinderbuchautorin Gudrun Pausewang ist tot. Sie starb am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg, wie ihr Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Bekannt wurde die Autorin vor allem durch ihre Bücher "Die letzten Kinder von Schewenborn" (1983) und "Die Wolke" (1987).

Mehr in Kürze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/msc/dpa