„Die verhexte Hitparade“: Bibi und Tina gehen auf große Tournee

Berlin. Die Freundinnen Bibi und Tina gehen mit der Musicalshow „Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade“ ab Mittwoch (9. März) auf große Tournee. Zu der Musik von Peter Plate und Ulf Leo Sommer werden sich die kleine Hexe und die Pferdefreundin in neue große Abenteuer auf Deutschlands Bühnen stürzen. Nach den beiden Tourneen „Die große Show“ und „Das Konzert“ können kleine und große Fans bald wieder mit Bibi und Tina singen, tanzen und lachen.

Am Mittwoch startet die verhexte Tour in Essen, Tickets gibt es noch. Insgesamt sind 60 Termine bis Mitte Mai geplant, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten.