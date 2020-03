“Die perfekte Kandidatin” im Kino - Straße in Saudi-Arabiens Zukunft

Anzeige

Frauen in Saudi-Arabien dürfen nicht mehr gar nichts alleine tun. Schon seit 2008 etwa ist es ihnen gestattet, ohne einen männlichen Vormund allein in einem Hotel zu übernachten. Vor zwei Jahren fiel das Fahrverbot, sie dürfen sich jetzt hinters Lenkrad eines Autos setzen. Der Reformer Prinz Mohammed bin Salman schaffte im Vorjahr auch die getrennten Eingangstüren für Männer und Frauen in Restaurants ab. Es ist Frauen jetzt erlaubt, am Tisch mit Männern zu sitzen. Frauen dürfen- und das sogar allein – in Sportstadien. Kinosäle (seit 2018 gibt es sie in Saudi-Arabien) und Konzerthallen stehen ihnen offen. Will eine Frau ins Ausland reisen, darf sie es ohne Erlaubnis ihres Vormunds – seit August vorigen Jahres ist auch das neu geregelt. All das findet auf dem selben Planeten statt.

Damit ist Geschichte, was in Haifaa Al-Mansours im Vorjahr gedrehter saudisch-deutscher Koproduktion „Die perfekte Kandidatin“ die Handlung überhaupt erst ins Rollen bringt. Zu Filmbeginn erleben wir, wie die Heldin, die Ärztin Maryam (Mila Al Zharani), mit einem Niqab verschleiert, ihr Auto über eine staubige Piste zum örtlichen Krankenhaus steuert. Die junge Frau will zu einem Symposium nach Riad und dort einen Job an einem „richtigen Krankenhaus“ für sich ergattern.

Die Reiseerlaubnis des Vormunds für Maryam muss digital vorliegen

Das Vorhaben scheitert gleich zu Beginn an der Sache mit dem Vormund: Maryams Vater, ein Musiker, hat 20 Jahre auf seine erste Konzertreise gewartet. Und so ist er in Maryams Not nicht greifbar, kann auch die geforderte digitale Reiseelaubnis nicht nachreichen - die vorhandene, handschriftlich-analoge zählt nicht mehr. Moderne Zeiten in einer altertümlich anmutenden Gesellschaft.

Um rechtzeitig an einen Verwaltungsmann zu kommen, der ihr ihren Flug in die gute Zukunft doch noch ermöglichen könnte, greift sie zu einem Trick. Weil jener Raschid an diesem Tag nur Kandidaten für eine Gemeinderatswahl empfängt, füllt sie eben einen entsprechenden Antrag aus. Zack – ist ein Stempel auf dem Formular, und die Ärztin ist auf dem Weg zur Politikerin. Maryam denkt praktisch, vielleicht kann sie auf diesem Weg ja wenigstens die Piste zum Provinzkrankenhaus teeren lassen. Das Hospital hat die einzige Notaufnahme weit und breit, die Fahrt dorthin ist für Krankenwagen jedesmal eine echte Herausforderung.

Frauen gelten als hysterisch und sind unbedingt zu meiden

Maryams infrastrukturelles Ansinnen wurde zu Filmbeginn rundheraus abgeschmettert - aus typisch demanzipatorischen Gründen: Der zuständige Verwaltungsmann hielt ihre Schilderungen über die lebensgefährliche Zufahrtstraße für – typisch weiblich – hysterisch und wiegelte sie ab. Ein Tontechniker auf einer Hochzeit hat Angst, sich zur Behebung eines technischen Problems „unter die Frauen zu mischen“. Und ein verunglückter Großvater ist entsetzt, als sich im Krankenhaus eine Ärztin um ihn kümmert: „Die Frau soll mir nicht in die Augen schauen“ faucht der alte Abu Musa. Und: „Bringen Sie mich zu einem richtigen Arzt!“

Geschlechterübergreifende Solidarität unter saudischen Medizinern ist ebenfalls Fehlanzeige. Der diensthabende Oberarzt unterstellt den störrischen Patienten umgehend den (männlichen) Pflegern und untergräbt so ohne Wimpernzucken die Autorität der Kollegin.

Noch 999 Schritte von Gleichheit entfernt

Frauen in Saudi-Arabien sind, das zeigt Al-Mansours Film, auch wenn der erste Schritt auf dem Weg zu einer Geschlechtergleichstellung erfolgt ist, noch 999 Schritte von Gleichheit entfernt. Zu tief ist die patriarchalische Kultur noch verwurzelt. Und es ist nicht so, dass die junge Frauengeneration unisono dem Fortschritt das Wort redet. Hat Maryams ältere Schwester noch gewisse Sympathien für den seit je rebellischen Geist in ihrer Künstlerfamilie, sieht gerade die jüngere nur weitere Schwierigkeiten für sich.

Bräutigame etwa scheinen trotz der Attraktivität der drei Schwestern nicht gerade Schlange zu stehen. Als Maryam Youtube für ihre Kampagne nutzt, besteht die jüngere Schwester auf ihrer völligen Unkenntlichkeit – ein Schleier über dem Niqab macht Maryam im Video zu einer schwarzen Silhouette.

Al-Mansour kritisiert die Verhältnisse mit Humor

Al-Mansour kritisiert die Zustände in ihrem Land auf eine dezente, zuweilen zart humorvolle Art, aber doch deutlich. Man merkt dem Film die Waagschale an – die Rückständigkeiten liegen durchweg in bürokratischen und persönlichen Bereichen begründet und nicht am mangelnden politischen Wollen der Staatsführung. „Die perfekte Kandidatin“ ist Wasser auf den Mühlen des reformerischen Prinzen. Wohl nur durch einige diesbezügliche Zugeständnisse konnte dieser rundum versöhnliche Film der in Los Angeles lebenden Regisseurin mithilfe saudischen Geldes zustande gekommen.

Mit diesem Film, einer hoffnungsvollen Emanzipationsdramedy, die (vor einem beinahe kitschigen Kehraus) in einem denkwürdigen Auftritt Maryams in einem Zelt voller Männer gipfelt, kehrt Al-Mansour, Regisseurin des gefeierten „Das Mädchen Wadjda“ (2012) nach zwei englischsprachigen Projekten wieder in ihr eigentliches Themenfeld zurück.

Und so erfolgt eine eigenartige Verwandlung: Wirkten „Mary Shelley“ (2017) und „Alte Zöpfe“ (2018) eigentümlich starr und leblos, so, als ob Al-Mansour nur eine oberflächliche Draufsicht auf andere Kulturen gelänge, ist der neuerliche Blick in die eigene Gesellschaft, tief und fokussiert. Ein atmosphärischer Film mit lebendigen Figuren und - bei allen Zugeständnissen - bedeutsamer Botschaft.

Es gibt so viel Freiheit, wie es den Mächtigen beliebt

Freilich: Women’s Lib ist in Riad eine halbseitig gelähmte Schnecke. Und immer wieder grätschen in der Wirklichkeit reaktionäre Kräfte in das „Vision 2030“ genannte Programm. Und dass der lockernde Thronfolger kein Love-&-Peace-Sonnengemüt hat, zeigte zuletzt der hindernde Umgang bezüglich der internationalen Ermittlungen zur Ermordung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul. Noch immer gilt westlichen Geheimdiensten eine Verstrickung des Kronprinzen in die Bluttat als wahrscheinlich.

Es wird also in Saudi-Arabien bis auf Weiteres exakt so viel Gramm Freiheit geben, wie es dem Mächtigen beliebt. Und Freiheit die gewährt wird statt errungen, ist keine stabile Freiheit.

„Die perfekte Kandidatin“, Regie: Haifaa al-Mansour, mit Mila Al Zharani, Nora Al Awadh, 101 Minuten, FSK 0