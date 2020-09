Die Ärzte verschieben ihre Tour auf nächstes Jahr

Anzeige

Anzeige

Traurige Nachrichten für alle Fans: Die Ärzte sagen ihre Konzerttournee im diesem Jahr ab. Die Rocker um Sänger Farin Urlaub (56) wollen die “In The Ä Tonight”-Konzerte aber im nächsten Jahr nachholen, wie sie auf ihrer Website schreiben. “Liebe Fans der besten Band der Welt, leider können auf Grund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der ‘In The Ä Tonight Tour’ in 2020 nicht stattfinden. Wir haben mit der Band entschieden, die Tour Ende 2021 nachzuholen", heißt es.

Rückerstattung möglich

Die Ersatztermine stehen bereits fest und sind ab Oktober 2021 geplant. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bis auf das Konzert in Bad Hofgastein am 11. Dezember sind alle Veranstaltungen ausverkauft. Falls Fans im nächsten Jahr verhindert sein sollten, könne man ab 28. September diesen Jahres das Geld zurückerstattet bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Neues Album

Das neue Ärzte-Album “Hell" erscheint am 23. Oktober. Auf der Homepage der Hauptstadtband verraten Bela B. (57), Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez (52), dass das Album 61 Minuten lang ist. Die Musiker veröffentlichten eine Single bereits im August: “Morgens Pauken”.

Anzeige

Auch das Cover gibt es im Netz schon zu sehen. Es zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto der drei Musiker ohne Pupillen und mit einem diabolischen Grinsen im Gesicht.