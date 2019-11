Die Ärzte Tickets: Überteuerte Tickets für ausverkaufte Tour bei Ebay

Anzeige

Jahrelang mussten Fans auf die nächste Tour von Bela, Farin und Rod warten, dann ging alles ganz schnell: Am Donnerstag um 17 Uhr starteten Die Ärzte den Ticket-Vorverkauf für ihre "In The Ä Tonight"-Tour 2020 - und nach nur wenigen Minuten waren alle Ticktes vergriffen, die 15 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz restlos ausverkauft. Die Band handelte und kündigte ein paar Stunden später acht weitere Termine an - mit demselben Resultat.

Auf der offiziellen Die-Ärzte-Homepage wurden Fans am am Donnerstagabend bei den Zusatzkonzerten vereinzelt noch zu Restposten weitergeleitet, wie etwa bei den Terminen in der Dortmunder Westfalenhalle (1./2. Dezember 2020). Folgte man dem Link, gelangte man in einen virtuellen Warteraum - mit vierstelliger Wartenummer. Am Freitagmorgen sind inzwischen alle Ticktes für die Deutschland-Konzerte vergriffen.

Die Ärzte-Tour: Ärger um Tickets bei Ebay

Unter den Käufern der Karten sind aber offenbar nicht nur eingefleischte Ärzte-Fans: Bei Twitter berichten zahlreiche Nutzer von überteuerten Ticket-Angeboten bei Ebay - offenbar wollen zahlreiche Käufer die große Nachfrage nutzen, um selbst zu verdienen. "Ich bin seit Jahren ein Fan von #dieärzte, aber habe sie nie live gesehen. Ich hatte damit gerechnet, keine Tickets zu bekommen. (...) Aber dass nach kurzer Zeit die Tickets für teuer Geld auf EBay zu sehen sind, ist unverschämt", schreibt etwa eine Nutzerin.

Ich bin seit Jahren ein Fan von #dieärzte, aber habe sie nie live gesehen. Ich hatte damit gerechnet keine Tickets zu bekommen, und ich kann eh nicht hingehen, wegen Platzangst... Aber das nach kurzer Zeit die Tickets für teuer Geld auf EBay zu sehen sind, ist unverschämt😠 — Fynx89 (@Foxsin_Nadine) November 15, 2019

#DieÄrzte, seit 96 treuer Fan und bisher bei Tickets IMMER leer ausgegangen. Und auch wenn ichs mir leisten kann: 400 Euro investiere ich nicht, damit sich son Drecksp****r ne goldene Nase auf #eBay verdient! — Benedict Kölsche (@Movie_Check) November 14, 2019

Da der Weiterverkauf der Karten auf Ebay nicht wirklich illegal nur höchst asozial ist, vielleicht einfach denen mal einen Haufen realistische Preisvorschläge machen. Die haben doch bestimmt Verständnis dafür, dass man nicht draufzahlt. #dieÄrzte — David zu faul um Name zu ändern (@LowRezDavid) November 14, 2019

An alle Fans, die Karten bekommen haben:

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ❤🎉🎊🎉🎊❤ Ihr verdient das!



Und an all die H****söhne, die jetzt schon die Tickets für 400€ PRO Stück verkaufen:

🖕🙂🖕

! ARSCHLOCH ! Ihr gehört in die Hölle !#DieÄrzte — 🔥Bean of Hell🔥 (@InkBean_) November 14, 2019

Auch am Freitagmorgen waren bei Ebay zahlreiche Ärzte-Tickets zu überteuerten Preisen erhältlich: So wurde für eine Karte für das Konzert in München 150 Euro verlangt, im regulären Verkauf kostete das Ticket 57 Euro.

Die Ärzte-Tour: Vorverkauf für Österreich und Schweiz startet Freitag

Immerhin: Fans in Österreich und der Schweiz scheinen noch hoffen zu können. Dort startet laut Homepage-Angaben am Freitag (15. November) der örtliche Vorverkauf in Wien und Zürich.

Die „In The Ä Tonight“-Tour ist die erste Tournee der Berliner Band in Deutschland seit 2013. Sie startet am 7. November 2020 in Hannover. Zunächst waren 15 Konzerte terminiert. Jetzt sind es mit den Zusatzkonzerten 23.

