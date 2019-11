“Die Ärzte” gehen nächstes Jahr wieder auf Deutschland-Tour

Anzeige

Die Punkrock-Band "Die Ärzte" geht im kommenden Jahr wieder auf Tournee. Auf ihrer Homepage kündigte die Band 15 Termine im Rahmen der "In The ä Tonight"-Tour an. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 14. November, um 17 Uh auf der Webseite der Ärzte.

In Deutschland waren Auftritte der selbsternannten "besten Band der Welt" zuletzt rar: Die Ärzte standen in diesem Jahr bei ihrer "Miles & More 2019"-Europatour auf der Bühne, allerdings nicht in Deutschland. Hierzulande war die Band bei "Rock am Ring" und "Rock im Park" zu sehen sein.

Die Termine der Ärzte-Tournee im Überblick:

07.11.20 Hannover – TUI Arena

– TUI Arena 10.11.20 Leipzig – Arena

– Arena 13.11.20 Köln – Lanxess Arena

– Lanxess Arena 15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

– ÖVB Arena 17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

– Wiener Stadthalle 20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

– Schleyer-Halle 24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

– Barclaycard Arena 01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle

– Westfalenhalle 05.12.20 Erfurt – Messe

– Messe 08.12.20 Frankfurt – Festhalle

– Festhalle 11.12.20 Bad Gastein – Sound & Snow

– Sound & Snow 13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

– Messe Chemnitz 15.12.20 München – Olympiahalle

– Olympiahalle 18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

– Max-Schmeling-Halle 21.12.20 Zürich – Hallenstadion

RND/seb