Das sind die zehn bestverdienenden Musiker des letzten Jahrzehnts

Ein neues Jahrzehnt ist angebrochen. Doch welche Musiker haben im vergangenen Jahrzehnt am meisten verdient? Diese Frage ist das Wirtschaftsmagazin "Forbes" nachgegangen. Einbezogen wurden neben dem Umsatz aus verkauften Alben auch Gewinne durch Kooperationen oder aus eigenen Unternehmen.

Auf Platz zehn landet Lady Gaga mit immerhin 446 Millionen Euro Verdienst. Der ehemalige Beatles-Sänger und Bassist Paul McCartney schafft es mit einem Umsatz von 476 Millionen Euro auf Platz acht. Die bestverdienendste Musikerin der 2010er-Jahre ist Taylor Swift. Sie hat einen Umsatz von 736 Millionen Euro gemacht und steht damit auf dem zweiten Platz der „Forbes“-Liste.

Der tote Michael Jackson hat in den 2010er-Jahren am meisten Geld eingebracht

Wenn auch verstorbene Musiker in die Rangliste mit aufgenommen werden würde, wäre Michael Jackson an der Spitze. 2009 ist der weltweit bekannte Musiker gestorben und trotzdem ist er im vergangenen Jahrzehnt der am besten verdienende Musiker gewesen. Das Wirtschaftsmagazin bezieht in seine Liste aber nur lebende Künstler mit ein.

Angeführt wird die „Forbes“-Liste von einem Rapper und Musikproduzenten aus Amerika. Rund 850 Millionen Euro verdiente Dr. Dre im letzten Jahrzehnt und das, obwohl sein letzter Nummer-1-Hit zehn Jahre zurück liegt. Der Musiker dürfte das meiste Geld an dem von ihm gegründeten Kopfhörer-Hersteller „Beats Electronics“ verdient haben, das er 2014 an Apple verkaufte.

RND