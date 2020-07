Danksagung bei Konzert unterbrochen: Nena entschuldigt sich

Anzeige

Stuttgart. Die Sängerin Nena hat sich für einen Vorfall bei einem Autokonzert in Stuttgart entschuldigt. Die 60-Jährige hatte auf der Bühne des “Live-Sommers” eine Radiomoderatorin abrupt abgewürgt, als diese gerade den Helfern hinter der Bühne danken wollte.

Auf ihrer Facebook-Seite schrieb Nena am Montag: “Liebe Nadja, ich habe Dich vorgestern offensichtlich am Ende einer Dankesrede unterbrochen. Dafür möchte ich mich von Herzen und persönlich bei Dir an dieser Stelle entschuldigen. Das war mir in dem Moment nicht bewusst. Ich stand hinter der Bühne, hab meinen Namen gehört, und das war mein Signal ... Nach so langer Zeit ohne Live-Konzert wollte ich da einfach nur loslegen.” Der Post endet mit den Worten “Love, Nena” und einem Herzen-Emoji.

“Ich übernehme jetzt hier”

Bei dem Autokonzert hatte die Antenne-1-Moderatorin Nadja Gontermann Stargast Nena anmoderiert und vorher einen Dank an das Publikum und die Helfer hinter der Bühne gerichtet. “Ich möchte an dieser Stelle eines nicht vergessen, weil: In dieser ganzen Corona-Zeit haben wir alle viel entbehrt. Aber die, die ganz viel entbehrt haben, sind die, die solche Sachen möglich machen, die, die hinter den Kulissen arbeiten …”, so die Moderatorin.

Ihren Satz konnte Gontermann jedoch nicht zu Ende bringen. Nena kam auf die Moderatorin zu, tippe ihr auf die Schulter und unterbrach Gontermann mit den Worten “Vielen Dank, ich übernehme jetzt.”

Moderatorin zeigt sich irritiert

Gontermann hatte sich im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über den Vorfall irritiert gezeigt. Sie habe 3 Minuten moderieren sollen, sei aber schon bei 1,20 Minuten abgewürgt worden. Nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich habe sie sich an alle Absprachen gehalten, sagt die Moderatorin.

Auch im Netz hatte der Fall für harsche Kritik gesorgt. Kommentatoren eines Facebook-Videos bezeichneten Nenas Auftritt als “respektlos” und “arrogant”. Der Radiomoderator Andy Dangel kritisierte: Eine Moderatorin “mitten in der Begrüßung und schönen Dankesworten so von der Bühne zu bitten”, sei “an Dreistigkeit meiner Meinung nach nicht zu übertreffen”.