Creedence Clearwater Revival: Legendäre Alben jetzt im Supersound

Noch einmal schlug das Pendel für John Fogertys Band zum Erfolg aus. Am 15. Dezember 1970 erschien „Pendulum“, das sechste Album der kalifornischen Hitlieferanten Creedence Clerwater Revival. Und mit dem folkig anmutenden „Have You Ever Seen The Rain“ und dem Rocker „Hey Tonight“ waren noch einmal zwei Superhits enthalten – auf einer einzigen Singleauskopplung.

Am 12. Februar 2021 plant das Label Craft Recordings zum Jubiläum eine remasterte Neuauflage. Zum selben Termin wird eine neue Vinyledition von „Mardi Gras“ erscheinen, dem Album, mit dem im April 1972 die Plattenkarriere der zum Trio geschrumpften CCR endete.

„Pendulum“ war nach „Cosmo’s Factory“ bereits das zweite Studioalbum, das CCR im Jahr 1970 veröffentlichten – erstmal gab es nur eigene Songs, keine Interpretationen von Blues-Klassikern, Traditionals oder Rock & Roll-Standards. Und CCR experimentierten mit anderen Instrumenten mit Keyboards und Saxofonen, wagten psychedelische Arrangements. Was freilich nicht allen Fans Freude bereitete.

Für Stu Cook waren die CCR-Jahre „wie ein Raketenflug“

Erst vor wenigen Monaten sprachen die drei noch lebenden CCR-Mitglieder über ihre Alben zwischen 1968 und 1972. „Also das war gewiss kein Kinderspiel, alles in so kurzer Zeit durchzuziehen“, sagte John Fogerty über das legendäre Arbeitstempo der Band. „Aber es ist doch etwas Wunderbares, wenn man ein Ziel vor Augen hat und es dann auch erreicht, zumindest mehr oder weniger.“

Bassist Stu Cook verglich den kometenhaften Aufstieg der Band mit „einem Raketenflug, so unfassbar schnell ging das alles. Wir brannten halt, bis wir ausgebrannt waren, vom Start bis zum Schluss war nach dreieinhalb Jahren alles auch schon wieder vorbei.“

Fogerty freut sich über den anhaltenden Erfolg

„Es war einfach eine magische Konstellation“, meint Schlagzeuger Doug Clifford. „Wir waren jedes Mal high, wenn wir Musik machten.“ Ein bescheiden klingender Fogerty fügte hinzu, er sei doch „auch erfreut“ darüber, dass die Musik von CCR ein halbes Jahrhundert später „noch so relevant“ sei. „Dass sie den Menschen noch immer etwas bedeutet – das ist einfach so ein befriedigendes Gefühl.“

Ein junges Publikum erreichten CCR zuletzt mit „Have You Ever Seen The Rain“, nachdem 2018 ein neues Video dazu erschien: Der hochkarätig besetzte Clip (u.a. mit Sasha Frolova sowie Jack Quaid und Erin Moriarty aus der Superheldenserie „The Boys“) verzeichnet seither über 63 Millionen Views.

Das neue Mastering klingt noch audiophiler

Gerade erst hat John Fogerty das Album „Fogerty’s Family“ veröffentlicht, ein mit seiner Tochter und zwei Söhnen eingespieltes Album mit CCR-Songs, Liedern aus seiner Solokarriere und Coverversionen von Bill Withers‘ „Lean on Me“ und ArloGuthries „City of New Orleans“.

Verantwortlich für den Mastering-Prozess von „Pendulum“ und „Mardi Gras“ war wie bei den Albumneuveröffentlichungen zuvor der preisgekrönte Toningenieur Miles Showell, der seit Jahren für die Londoner Abbey Road Studios arbeitet. Die beiden Remaster-Editionen sind aufwendig gestaltet – „Pendulum“ wie im Jahr 1970 als Tip-On-Cover; „Mardi Gras“ mit aufgeprägtem „Embossed“-Design – und bis ins Detail dem Original von damals nachempfunden.

Ein halbes Jahrhundert später klingen „Pendulum“ und „Mardi Gras“ durch das Half Speed Mastering von den Originaltapes noch audiophiler. Die Original-Masteraufnahme wird dabei mit halber Aufnahmegeschwindigkeit wiedergegeben; zugleich arbeitet die Schneidemaschine mit halber Geschwindigkeit. Diese Methode gibt dem Schneidekopf doppelt so viel Zeit, um die Rillen zu schneiden – was zur Folge hat, dass die Übertragung sehr viel präziser (quasi hochauflösender) ist, gerade in Bezug auf Grenzfrequenzen und den dynamischen Kontrast der Aufnahmen.