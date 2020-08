Courteney Cox kehrt für “Scream”-Rolle zurück

Anzeige

Los Angeles. Zuletzt war Courteney Cox 2011 in dem Horrorschocker "Scream 4" in ihrer ikonische Rolle als Reporterin Gale Weathers auf der Leinwand zu sehen. Nun hat die 56-jährige Schauspielerin eine weitere "Scream"-Folge zugesagt. "Ich kann es kaum erwarten, dieses Gesicht wiederzusehen", schrieb Cox am Freitag auf Instagram in einem kurzen Video, das die unheimliche weißen Maske des Serienkillers zeigt. Neben dem "Friends"-Star ist auch David Arquette, Ex-Ehemann von Cox, in seiner alten Rolle als Sheriff Dewey Riley wieder dabei.

Die Regisseure der Horrorkomödie "Ready or Not" (2019), Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, wollen das nächste "Scream"-Abenteuer inszenieren, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. Die Dreharbeiten sollen im US-Staat North Carolina stattfinden.

Auftakt von “Scream” im Jahr 1996

Nach dem Auftakt mit "Scream" im Jahr 1996 drehte Horrormeister Wes Craven auch die weiteren drei Folgen um den Killer "Ghostface", der mit seinen sadistischen Morden das kleine Städtchen Woodsboro in Panik versetzt. Craven starb 2015 im Alter von 76 Jahren.