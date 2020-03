Coronavirus in Mannheim: Nur 999 Zuhörer bei Konzert erlaubt

Anzeige

Unerwartete Aufregung haben die Besucher eines klassischen Konzerts in Mannheim über sich ergehen lassen. Grund war eine Verordnung des Landes Baden-Württemberg, nach der Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten wurden. Weil die Stadt Mannheim die Veranstalter der Konzerts im Rosengarten erst sehr kurzfristig darüber informierte, beschlossen die erst spontan, den Einlass auf 999 Zuhörer zu begrenzen, berichtet der “Mannheimer Morgen”.

Mehrere Eingänge seien geschlossen, nur durch den Haupteingang seien noch Gäste eingelassen worden, um zu gewährleisten, dass weniger als 1000 Gäste in dem Konzertsaal sein würden. Das Akademiekonzert habe schließlich mit rund 15 Minuten Verspätung begonnen. Das Nationaltheaterorchester sei am Ende von den 999 Menschen bejubelt worden, schreibt der Rezensent des “Mannheimer Morgens”.

Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus sollen in Baden-Württemberg Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten werden. Es werde eine bindende Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart an. Für die Kommunen werde diese “als verbindliche Leitlinie dienen”, sie müssen sich laut Ministerium an das Verbot halten. Die Landesregierung folgt damit anderen Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, die bereits Verbote ausgesprochen oder angekündigt hatten.

Der Beschluss wird vor allem den Sport, Messen und die Kultur hart treffen, aber auch das Handwerk und den Tourismus. Mit dem Verbot sollen die Infektionsketten unterbrochen werden, wie Lucha mitteilte. Das Kabinett werde die Rechtsverordnung im Laufe der kommenden Tage beschließen, sagte sein Sprecher. Weitere Details nannte er nicht.

Damit folgen die Länder und auch Baden-Württemberg Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der am Sonntag empfohlen hatte, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst in keinem Bundesland vorgesehen.

Größere Theater wie das Nationaltheater Mannheim und das Staatstheater Karlsruhe stellen sich aber auf das Verbot ein. Das Nationaltheater gibt nicht alle rund 1200 Sitzplätze ihres Opernhauses in den Verkauf, um unter der empfohlenen Höchstgrenze zu bleiben. Das Staatstheater Karlsruhe geht ähnlich vor. Das Festspielhaus in Baden-Baden, größtes Opernhaus in Deutschland, kündigte an, den Erlass des Ministeriums abzuwarten und dann umgehend zu reagieren.

