Coronavirus: Dreharbeiten für neuen “Mission: Impossible”-Film in Venedig gestoppt

Anzeige

Anzeige

Venedig. Mindestens sieben sind Menschen sind in Italien bereits am Coronavirus gestorben, die Zahl der Infektionen ist trotz drastischer Maßnahmen auf mehr als 220 gestiegen - das hat jetzt auch Auswirkungen auf die Produktion eines Hollywood-Blockbusters: Die Dreharbeiten für “Mission: Impossible 7” in Venedig sind gestoppt worden. Das berichtet die Seite “The Hollywood Reporter”.

“Aus Rücksicht auf die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Besetzung und Crew sowie aufgrund der Bemühungen der lokalen venezianischen Behörden, öffentliche Menschenansammlungen als Reaktion auf die Bedrohung durch das Coronavirus zu verhindern, ändern wir den Produktionsplan für unseren dreiwöchigen Dreh in Venedig”, heißt es in einem Statement der Produktionsfirma Paramount Pictures gegenüber “The Hollywood Reporter”. Während der Drehpause werde den Mitarbeitern erlaubt, nach Hause zurückzukehren, bis der “Mission: Imposible"-Dreh weitergehe.

Hauptdarsteller Tom Cruise war gar nicht erst für die Dreharbeiten nach Italien angereist, berichtet “Deadline". Der siebte Teil der “Mission: Imposible”-Reihe soll am 23. Juli 2021 in die Kinos kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/seb