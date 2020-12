Im Corona-Jahr: Leute hören früher mehr Weihnachts-Hits zu Hause

Anzeige

Berlin. Mehr Mariah und Wham daheim: Sorgt das Corona-Jahr mit abgesagten Weihnachtsmärkten dafür, dass es sich die Menschen in Deutschland im Advent zu Hause mit passender Musik gemütlich machen? Daten des Musikstreaming-Marktführers Spotify deuten darauf hin. Am ersten Advent fanden sich auf den ersten 18 Plätzen der meistgespielten Songs in Deutschlands ausschließlich Weihnachtshits.

Auf Platz eins „Last Christmas“ von Wham!, gefolgt von „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey mit jeweils um die 770 000 Streams, wie am Dienstag auch der Branchendienst „Meedia“ in seinem Social-Media-Radar berichtete.

Vor einem Jahr am ersten Advent, damals der 1. Dezember und nicht der 29. November, befanden sich in den Top 20 lediglich acht Weihnachtshits. Platz eins war damals der Rapper Capital Bra mit „Der Bratan bleibt der gleiche“. „All I Want for Christmas Is You“ belegte Rang drei, „Last Christmas“ folgte auf der Vier.

Spotify-Charts vom 29. Dezember 2020:

