Corona-Konzert mit Tim Bendzko: Es fehlen noch rund 3000 Teilnehmer

Im “ZDF-Fernsehgarten”: Als erster Ballermann-Sänger Lorenz Büffel mit Platin ausgezeichnet

Am Sonntag war es wieder so weit: Die Mallorca-Ausgabe des “ZDF-Fernsehgartens” stand an. Gäste waren unter anderem Mickie Krause, Almklausi und Mia Julia. Für Lorenz Büffel gab es noch eine Überraschung: Er erhielt Platin für seinen größten Hit.