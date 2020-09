Corona-Fall am Set: Dreharbeiten zu neuem „Batman“-Film gestoppt

Anzeige

New York. Das Coronavirus hat "Batman" schon wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Mitglied des Filmteams sei in Großbritannien positiv getestet worden, woraufhin die Behörden die Dreharbeiten erst einmal unterbrochen hätten, teilte Produzent Warner Bros. am Donnerstag mit. Die infizierte Person sei isoliert worden.

Warner hatte die Aufnahmen erst vor wenigen Tagen wieder begonnen, nachdem sie wegen der Pandemie fast ein halbes Jahr ausgesetzt waren. Der neue Film von Regisseur Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle sollte ursprünglich im Juni 2021 in die Kinos kommen. Wegen der Unterbrechung ist der Start inzwischen auf Oktober verschoben worden.