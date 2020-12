Ist Corona eine Strafe für unseren Lebensstil?

Anzeige

Anzeige

Als sich die Gefahr, die Corona für uns Menschen bedeutet, immer deutlicher abzeichnete, griff so mancher Politiker tief in die Metaphernkiste. Bis heute wird die Epidemie als Welle beschrieben, als erste und zweite Welle oder gar als Dauerwelle. Der Teil-Lockdown, so sagte Angela Merkel im November, könne ein „Wellenbrecher“ sein.

Vor allem aber militärische Analogien wurden von vielen Politikern bemüht: „Wir sind im Krieg“, sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schrieb in einem Gastbeitrag in der „Süddeutschen Zeitung“: „Wir müssen diesem Virus den Krieg erklären. Das bedeutet, dass die Länder die Verantwortung haben, mehr zu tun, sich zu rüsten und sich zu verstärken.“ Donald Trump beförderte sich, nachdem er das Virus endlich als Gefahr akzeptiert hatte, zum „Kriegspräsidenten“ und sagte: „Ich weiß, dass in dieser Zeit der Not jeder Amerikaner seine patriotische Pflicht erfüllen und uns dabei helfen wird, einen totalen Sieg zu erringen.“ Und auch sein Nachfolger Joe Biden reihte sich im März in die Reihe der Kriegsmetaphoriker ein: „Es ist, als würde unser Land von einem äußeren Feind angegriffen. Dies ist ein Krieg.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In ihrem Essay „Krankheit als Metapher“ wandte sich die amerikanische Schriftstellerin und Essayistin Susan Sontag bereits vor mehr als 40 Jahren gegen solche symbolischen Sichtweisen. In diesem Text von 1977 zeigte sie, wie Viren und Erkrankungen schon lange als Gefahr und Feind von außen interpretiert wurden. „Epidemische Krankheiten lassen für gewöhnlich den Ruf nach einem Einreisestopp für Ausländer oder Einwanderer laut werden“, schrieb Sontag. „Fremdenfeindliche Propaganda verunglimpft Einwanderer stets als Träger von Krankheiten (Ende des 19. Jahrhunderts: Cholera, Gelbfieber, Typhus, Tuberkulose).“

Trump nannte Corona „China-Virus“

Diese Denkfigur, dass Menschen im eigenen Land nicht erkranken, sondern krank gemacht werden, dass das Böse von außen einfällt, erinnert an Schlachten und Invasionen. Parallelen zu heute sind unverkennbar: Im September etwa warf der US-Präsident Peking vor, das „China-Virus“ nicht gestoppt zu haben.

Auch ein weiterer von Sontags Gedanken bestätigt sich in der Corona-Krise wieder: „Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften, eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken.“ Die Staatsbürgerschaft im Reich der Kranken bedeutet heute, sich in Quarantäne begeben zu müssen, Geschäfte eine Zeit lang nicht betreten zu dürfen und nicht zur Arbeit gehen zu können. Die Menschen im Reich der Gesunden haben mehr Möglichkeiten, stehen in diesen Tagen aber immer mit einem Bein im Reich der Kranken. Die Ansteckungsgefahr ist groß, die latente Gefahr viel höher als bei allen Krankheiten der vergangenen Jahrzehnte.

Anzeige

Aber „Krankheit als Metapher“ ist nur eines der Bücher, durch die die 1933 in New York geborene und 2004 an Krebs gestorbene Susan Sontag heute wieder hochaktuell wird. Wer ihr gesamtes Werk kennenlernen will, kann seit diesem Herbst die bislang ausführlichste Biografie über sie auch auf Deutsch lesen. Geschrieben hat sie der US-Amerikaner Benjamin Moser, der für dieses Buch den Pulitzer-Preis erhielt.

Benjamin Mosers monumentale Biografie über Susan Sontag

Auf mehr als 900 Seiten erzählt Moser mehr oder weniger alles, was man heute über Susan Sontag wissen kann. Für sein sehr gut lesbares, manchmal etwas zu sehr psychologisierendes Monumentalwerk hat Moser nicht nur zahllose Interviews und Gespräche geführt. Er konnte auch die Tagebücher der Autorin von Essays wie „Über Fotografie“, „Against Interpretation“ und „Das Leiden anderer betrachten“ einsehen – selbst die, die noch unter Verschluss sind.

Hat fast 100 Seiten über Susan Sontag geschrieben: Benjamin Moser. © Quelle: Beowulf Sheehan

Susan Sontag – so erfahren wir – setzte sich das Ziel, jeden Tag ein Buch zu lesen. Und arbeitete unentwegt. „Wir gingen zum Geräusch ihrer Schreibmaschine ins Bett und wachten zum Geräusch ihrer Schreibmaschine auf“, schreibt Sigrid Nunez in ihrem Erinnerungsbuch „Sempre Susan“. Nunez – heute selbst hochdekorierte Schriftstellerin – war eine Zeit lang die Freundin von Sontags Sohn Daniel Rieff. Sie zeigt wie auch Moser, dass diese hochintelligente Frau privat ein Scheusal sein konnte. Kalt, egozentrisch, überheblich. „Als sie einmal damit kämpfte, einen Aufsatz zu Ende zu schreiben“, erzählt Nunez, „und sich ärgerte, dass wir sie nicht genug unterstützten, sagte sie: ‚Wenn ihr es nicht für mich tun wollt, könntet ihr es zumindest für die westliche Kultur tun.‘“

Anzeige

Erzählung „Wie wir jetzt leben“ dank Corona wieder aktuell

Während Sontags Essays bis heute lesenswert und (wieder) aktuell sind, stießen ihre Romane und Erzählungen schon zu ihren Lebzeiten auf wenig positive Resonanz. Das wurmte sie erheblich, verstand sie sich doch als Schriftstellerin, nicht als Essayistin. Doch eine Erzählung ist nun wieder erschienen, weil auch sie bestens in unsere pandemische Gegenwart passt. In „Wie wir jetzt leben“ geht es um 26 Personen, die in Beziehung zu einem schwer erkrankten Menschen stehen. Darin thematisiert Sontag, wie sich die 26 Menschen (von Aileen bis Zack für jeden Buchstaben im Alphabet einer) zwar um den Erkrankten kümmern, an ihn denken, über ihn reden. Aber die Grenze zwischen „uns“ und „ihm“ wird immer deutlicher. Der Erkrankte verliert immer mehr die Staatsbürgerschaft im Reich der Gesunden. Bald wird über ihn gesprochen, als sei er bereits im Reich der Toten angelangt.

Krankheiten, darauf verwies Sontag, werden allzu häufig mit Bedeutungen aufgeladen. Aids wurde häufig als „Strafe“ für „zu ausschweifendes Sexualleben“ oder Drogenkonsum gedeutet. Die Tuberkulose galt im 19. Jahrhundert zumindest in Künstlerkreisen als schick und sexy. Sie war in dieser Gedankenwelt Ausdruck einer leidenschaftlichen Erregung, während der Krebs sich aus „einer anhaltenden Gefühlsunterdrückung“ speise.

Auch Corona wird mit solchen Bedeutungen aufgeladen und damit politisiert. Das Virus und die daraus resultierende Krankheit Covid-19 werden nicht selten als Strafe für unseren Lebensstil in einer globalisierten Welt gedeutet. Die französische Schriftstellerin Leila Slimani etwa meint: „Die Natur rächt sich.“

Anzeige

Gegen diese Sichtweise hätte sich Susan Sontag gestemmt. „Die ehrlichste Weise, sich mit einer Krankheit auseinanderzusetzen – und die gesündeste Weise, krank zu sein“, schrieb sie, sei jene, „die dem metaphorischen Denken größtmöglichen Widerstand entgegensetzt.“ Ein Virus, so Sontag, sei am Ende einfach nur ein Virus. Das ist meistens schlimm genug.

Benjamin Moser: „Sontag. Die Biografie“. Übersetzt von Hainer Kober. Penguin-Verlag. 928 Seiten, 40 Euro.

Sigrid Nunez: „Sempre Susan. Erinnerungen an Susan Sontag“. Übersetzt von Anette Grube. Aufbau. 141 Seiten, 18 Euro.

Susan Sontag: „Wie wir jetzt leben. ­Erzählungen“. Übersetzt von Kathrin ­Razum. Hanser-Verlag. 125 Seiten, 20 Euro