Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch zwar auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt, Großveranstaltungen bleiben aber mindestens bis zum 31. August grundsätzlich untersagt. Betroffen sind Fußballspiele mit Zuschauern, größere Konzerte, Schützenfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Doch was genau ist eine Großveranstaltung laut Definition?

Klar ist: Große Festivals und Konzerte werden mindestens bis Ende August nicht stattfinden und wurden größtenteils schon offiziell abgesagt, darunter das Hurricane und Southside, das Wacken Open Air, Fusion Festival sowie Rock am Ring und Rock im Park. Dasselbe gilt für große Pop- und Rockkonzerten von Bands wie Rammstein, die im Sommer auf Deutschland-Tour gehen wollten. Auch Fußballspiele in vollen Stadien bleiben zunächst verboten.

NRW: 5000 Besucher an einem Ort ist eine Großveranstaltung

Doch ab wann gilt eine Veranstaltung als Großveranstaltung? Universal beantworten lässt sich das bislang nicht, es gibt noch keine einheitliche Definition. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen von den Länder getroffen werden. Bedeutet: Jedes Bundesland kann die Besucherzahl, die ein Event zur Großveranstaltung macht, selbst festlegen. Denkbar ist aber auch, dass sich die Länder zeitnah auf eine einheitliche Regelung einigen.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales von Nordrhein-Westfalen definiert Großveranstaltungen beispielsweise zurzeit als Events, bei denen 100.000 Besucher erwartet werden, sich mehr als 5000 Besucher zur gleichen Zeit auf dem Gelände befinden oder bei denen ein erhöhtes Gefährdungspotenzial vorliege. Darunter fallen demnach viele Konzerte und Veranstaltungen, da 5000 Besucher an einem Ort schnell erreicht sind.

