Coachella-Festival in Kalifornien wegen Coronavirus verschoben

Los Angeles. Das weltbekannte Musikfestival Coachella in Südkalifornien wird wegen des Coronavirus-Ausbruchs verschoben. Es solle nun im Oktober stattfinden, teilte der Veranstalter Goldenvoice am Dienstag (Ortszeit) mit. Headliner im April sollten Rage Against the Machine, Travis Scott und Frank Ocean sein.

Das Festival zieht jedes Jahr Zehntausende in die kalifornische Wüstengemeinde Indio und in die nahegelegenen Städte Palm Springs und Rancho Mirago. Es ist für aufsehenerregende Auftritte wie den von Sängerin Beyoncé 2018 bekannt, der in das Netflix-Spezial "Homecoming" mündete. 2012 waren holografische Bilder des verstorbenen Sängers Tupac Shakur zu sehen. Rage Against The Machine hatten schon auf dem ersten Coachella 1999 gespielt.

Countrymusik-Festival Stagecoach wird auch verschoben

Auch das Countrymusik-Festival Stagecoach wird von den Veranstaltern verschoben. Es sollte Ende April stattfinden, und hatte mit Thomas Rhett, Carrie Underwood und Eric Church geworben. In Kalifornien sind zwei Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung Covid-19 gestorben.

RND/AP