Coachella-Festival: Harry Styles und Billie Eilish als Headliner angekündigt

Los Angeles. Der britische Popsänger Harry Styles tritt als Headliner beim diesjährigen Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien auf. Der 27-Jährige führt gemeinsam mit Sängerin Billie Eilish und Rapper Kanye West, der sich seit Kurzem „Ye“ nennt, das Line-Up des Festivals an, wie die Veranstalter am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Die Konzerte finden an zwei Wochenenden im April statt, das erste ist den Angaben zufolge bereits ausverkauft. Der Vorverkauf für das zweite Wochenende soll an diesem Freitag beginnen.

Zu den weiteren Acts, die die Veranstalter am Mittwoch bekanntgaben, gehören unter anderem Swedish House Mafia, Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae und Doja Cat.

Coachella-Festival zuletzt zweimal abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie war das Festival zuletzt zweimal abgesagt worden. Als Headliner für 2020 waren ursprünglich Rage Against the Machine, Travis Scott und Frank Ocean angekündigt worden.