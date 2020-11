Charlotte Link über Weihnachtsmusik: „Da wird mir übel vor Heuchelei“

Anzeige

Düsseldorf. Bestsellerautorin Charlotte Link („Ohne Schuld“) mag keine Weihnachtsmusik. „Da wird mir übel vor Heuchelei“, sagte die 57-Jährige am Montag in der ZDF-Sendung „Volle Kanne“. „Ich mag Weihnachten, aber ich mag diesen Kitsch nicht. (...) Es wird so eine Idylle und ein Friede- und Liebe- und Heile-Welt-Getue ausgebreitet, das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat.“

Die Krimi-Autorin, die sich auch als Tierschützerin engagiert, ergänzte: „Gleichzeitig fressen die Leute Truthähne und Gänse.“ Es würden Tiere aus Massenhaltung umgebracht, „die dann zum Fest der Liebe verspeist werden“, sagte Link. „Das alles ist für mich zu widersprüchlich.“ Weihnachtsmusik gaukele etwas vor.