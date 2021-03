Chadwick Boseman posthum geehrt - Witwe nimmt Golden Globe unter Tränen entgegen

Anzeige

Beverly Hills. Der im vergangenen August an Darmkrebs verstorbene Chadwick Boseman ist bei der Golden-Globe-Verleihung posthum als bester Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet worden. Im bewegendsten Moment der Gala nahm seine Witwe Simone Boseman die Auszeichnung unter Tränen entgegen.

„Er würde seinen Eltern danken. Er würde seinen Vorfahren danken. Er würde seinem unglaublichen Team danken“, sagte die per Video zugeschaltete Simone Boseman mit brüchiger Stimme. „Er würde etwas Schönes sagen, etwas Inspirierendes, etwas, das diese kleine Stimme in uns allen verstärken würde, die uns sagt: Du kannst das. Wir müssen jeden Moment nutzen, die zu feiern, die wir lieben.“ Auch Renée Zellweger, die den Preis präsentierte, schien den Tränen nahe.

Chadwick Boseman begeisterte als hitzköpfiger Jazz-Trompeter

Boseman wurde für seine Rolle in „Ma Rainey’s Black Bottom“ geehrt. Darin spielt er einen hitzköpfigen Jazz-Trompeter in den 1920er Jahren in Chicago. Er setzte sich gegen Riz Ahmed („Sound of Metal“), Anthony Hopkins („The Father“), Gary Oldman („Mank“) und Tahar Rahim („The Mauritanian“) durch.

Boseman, der durch „Black Panther“ zum Star wurde, ist der zweite Schauspieler nach dem Briten Peter Finch (1977 für „Network“), dem posthum die Auszeichnung in dieser Sparte zuteil wurde.