Celeste und Laura Pausini singen vor Oscar-Show in Los Angeles

Los Angeles. Große Bühne für die Soul-Musikerin Celeste und die italienische Sängerin Laura Pausini: Im Vorfeld der Oscar-Gala gehörten sie der Star-Riege an, die die Oscar-nominierten Songs präsentierten. Auf der riesigen Terrasse des neuen Academy-Museums in Los Angeles, mit Blick über die Stadt, waren vier Songs aufgenommen und in der Sondersendung „Oscars: Into the Spotlight“ ausgestrahlt worden. Auch Sängerin H.E.R., ihr Kollege Leslie Odom Jr. und die Komponisten Daniel Pemberton und Diane Warren wirkten mit.

Aus Island wurde die schwedische Sängerin Molly Sandén dazugeschaltet. Vor nächtlicher Kulisse in dem kleinen Hafenort Husavik sang sie das Lied „Husavik“ aus der Komödie „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“.

Die 93. Academy Awards sollten in der Nacht zum Sonntag auf mehreren Bühnen stattfinden. Neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood wurde erstmals das historische Bahnhofsgebäude Union Station in Los Angeles als Bühne genutzt. Wegen der Corona-Auflagen sollten Preisanwärter auch von internationalen Standorten zugeschaltet werden.