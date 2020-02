Capital Bra landet 20. Nummer-eins-Song

Anzeige

Baden-Baden. Rapper Capital Bra hat den 20. Nummer-eins-Hit seiner Karriere geschafft. Mit "Baby" stürmt er aus dem Stand an die Spitze der deutschen Single-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Den Song nahm er als Joker Bra und mit Unterstützung des DJ-Duos Vize auf.

Auf den nächsten Plätzen folgen R’n’B-Sänger The Weeknd ("Blinding Lights") sowie Rapper Samra ("Mon Ami"). Juju & Loredana rutschen mit "Kein Wort" von der Eins auf die Vier ab.

Schwesta Ewa ebenfalls in den Charts

Im Album-Ranking übernimmt Tarek K.I.Z. mit seinem Solo-Debüt "Golem" vom Start weg die Spitze. Eminem ("Music to Be Murdered By") verbessert sich von Vier auf Zwei. Neu auf der Drei steht die Metal-/Punkrock-Band BRDigung mit "Zeig dich!". HipHopperin Schwesta Ewa ("Aaliyah") startet auf Platz fünf.

RND/dpa