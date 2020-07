“Call-Me-By-Your-Name”-Regisseur verfilmt Lebensgeschichte von Hollywood-Stricher

Anzeige

Los Angeles. Der italienische Regisseur Luca Guadagnino (“Call Me By Your Name”, “A Bigger Splash”) will die Lebensgeschichte eines Hollywood-Strichers verfilmen. Als Vorlage dient das Skript des Duos Seth Rogen und Evan Goldberg (“Bad Neighbors 2”, “Sausage Party”), wie die Branchenblätter “Hollywood Reporter” und “Variety” am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Die geplante Filmbiografie dreht sich um den 2019 mit 96 Jahren gestorbenen Scotty Bowers, der ab den 1940er-Jahren in Hollywood lebte.

Bowers hatte 2012 in seiner Autobiografie "Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars" über seine Stricher-Dienste in Hollywood berichtet. Demnach hatte der Ex-Marinesoldat und Tankwart jahrzehntelang Sex-Dienste angeboten oder andere Stricher vermittelt.

Stricher soll prominenten Kunden gehabt haben

Zu seinen Kunden zählten angeblich auch Stars wie Cary Grant, Rock Hudson und Katharine Hepburn. Schon der Dokumentarfilm “Scotty and the Secret History of Hollywood” (2017) beleuchtete die brisante Geschichte des bisexuellen Strichers.