“Call me by your name” bekommt eine Kino-Fortsetzung

Rom. Der Film “Call me by your name” mit Timothée Chalamet und Armie Hammer gehörte zu den großen schwulen Liebesfilmen des Jahres 2017 - und gewann neben vielen Fans auch einen Oscar für das beste Drehbuch. Jetzt dürfen sich Fans des Films auf eine Fortsetzung freuen.

Wie Regisseur Luca Guadagnino gegenüber der italienischen Tageszeitung “La Repubblica” verriet, sei ein zweiter Teil geplant - und zwar mit den selben Darstellern. Auch in der Fortsetzung sollen Chalamet und Hammer wieder in die Rollen von Elio und Oliver schlüpfen. “Jeder wird in dem neuen Film dabei sein”, so der 48-Jährige.

Der in der Lombardei lebende Italiener erklärte, er sei vor der Corona-Krise bereits in die USA gereist, um mit einem Drehbuchautor über die Fortsetzung zu sprechen. Neben Chalamet und Hammer seien laut Guadagnino auch Michael Stuhlbarg (Elios Vater) und Esther Garrel (Marzia) wieder mit dabei.

Liebesgeschichte im Italien der Achtzigerjahre

Autor André Aciman, auf dessen Roman der Film basiert, hatte bereits im vergangenen Jahr eine Fortsetzung des Buches unter dem Titel “Find me” veröffentlicht.

Im Film “Call me by your name” trifft der 17-jährige Elio im Italien der Achtzigerjahre auf den 24-jährigen Oliver. Es kommt zu einer romantischen Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptfiguren. Das Liebesdrama war Ende 2017 insgesamt vier Mal für den Oscar nominiert.

