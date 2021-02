Erinnerungen eines Berlinale-Chefs: Nachtruhe für die Stones und Ärger mit Nordkorea

Anzeige

Berlin. Der wohl berühmteste Beinahebesucher der Berlinale war Fidel Castro. 2003, im Jahr des heraufziehenden Irak-Kriegs, hatte der kubanische Staatschef sein Erscheinen zugesagt: Er wollte Oliver Stones’ überaus freundlichen Dokumentarfilm über ihn, den „Máximo Líder”, präsentieren.

Festivalchef Dieter Kosslick war schier aus dem Häuschen: der ewige Revolutionär und Intimfeind der USA auf dem roten Teppich, um dem kriegslüsternen Amerika im kiegsunwilligen Deutschland heimzuleuchten!

Absage an den Comandante

Ein paar Tage später kam die überraschende Absage Castros und später die noch überraschendere Erklärung dafür aus dem Munde des deutschen Außenministers Joschka Fischer: „Falls Sie noch mal mithelfen wollen, einen Weltkrieg zu inszenieren, rufen Sie mich besser vorher an. Ich habe Ihre Einladung abgesagt.“

Nachlesen kann man diese Episode in den am 2. Februar erscheinenden Erinnerungen Kosslicks mit dem bezeichnenden Titel „Immer auf dem Teppich bleiben” (Hoffmann und Campe). Schließlich war dort über beinahe 20 Jahre bis 2019 Kosslicks Stammplatz, um mit rotem Schal, schwarzem Hut und Küsschen Stars zu begrüßen und die Welt durch engagiertes Kino zu einer besseren zu machen.

„Hör nicht auf zu drängeln, Dieter!“

Mit „schwäbischer Diskretion”, wie der in Pforzheim geborene Kosslick schreibt, lüftet er nun Geheimnisse aus dieser bewegten Zeit und demonstriert ausgiebig seine Nähe zu den Stars, die er hartnäckig nach Berlin zu lotsen versuchte – wo sie ohne Corona auch in diesem Februar erwartet worden wären. Doch nun ist die Berlinale fürs Publikum in den Frühsommer verschoben worden.

Ein Star, der auf sich hält, will offenbar bearbeitet werden: „Hör bitte nicht auf, mich zu drängeln, Dieter”: So formulierte es Clint Eastwood, der im Februar viel lieber Golf spielt – und nach genügend Drängelei 2007 doch seinen Kriegsfilm „Letters from Iwo Jima” nach Berlin brachte.

Auf der Todesliste

Politische Verwicklungen gab es einige: 2015 wähnte sich Kosslick gar auf einer nordkoreanischen Todesliste wegen eines Films, der gar nicht auf der Berlinale zu sehen war, aber just an deren Eröffnungstag in die Kinos kommen sollte: In der Hollywoodkomödie „The Interview” wird Kim Jong Uns Ermordung geplant.

Der große Führer und Filmliebhaber war schwer erbost ob seines vorzeitigen Kinoablebens. Kosslick räumte die Angelegenheit durch ein eilends anberaumtes Gespräch mit dem nordkoreanischen Botschafter aus der Welt. Merke: Als Festivalchef will man erstens überleben und hat zweitens Kontakte.

Diese scheinen entscheidend zu sein beim offenbar schönsten Job nach dem des Papstes. Freundschaften dagegen sind selten im nur am Erfolg orientierten Kinogeschäft, wie Kosslick schreibt.

Schwerhörige Stones

Da war zum Beispiel die Sache mit den Rolling Stones. Deren Management hatte sich 2008 ausbedungen, dass die ergrauten Rockrecken von keinerlei Lärm belästigt werden dürfen. Und dann das: Baukräne ratterten in Hotelnähe am entstehenden Humboldt Forum.

Kosslick ließ Bier herbeischaffen, das Hotel lieferte Sandwiches, die Arbeiter legten ein verständnisvolles Päuschen ein. Am Abend nach der Premiere von Martin Scorseses Stones-Doku „Shine A Light” erzählte Kosslick Keith Richard von seinem Bravourstück. Wäre gar nicht nötig gewesen, beschied dieser: „Wir hören nach 50 Jahren Rockmusik sowieso nicht mehr so gut.”

Endlich erfährt man auch, wie sich Kosslicks Holperenglisch zum Markenzeichen entwickelte. Bei seiner ersten Berlinale 2002 trug Eröffnungsmoderatorin Corinna Harfouch ein Kleid mit vergoldeten Metallplättchen. Leider löste es ein schrilles Rückkopplungskreischen aus. Kosslick übernahm sogleich und stolperte durch eine endlose schwäbisch-englische Spontanrede. Zu hören war da von „The Pan” als „Panne” statt „Pfanne”.

Ebenso glänzte er mit Spontaneität, als er Ehren-Bären-Preisträgerin Meryl Streep einen Blumenstrauß in die Hand drückte: Das in billigem Plastik gehüllte Gebinde, erworben an einer Tankstelle, hatte er einem verdutzten Fan entrissen. Streep war so amused, dass sie ein paar Jahre später gleich noch mal als Jury-Präsidentin wiederkam.

Ach ja, später flog Kosslick auf persönliche Einladung Castros nach Kuba. Leider empfing der Comandante ihn nicht persönlich. Immerhin rauchte er mit dessen älterem Bruder Ramón am Flughafen eine Havanna.