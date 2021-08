Bob Dylan bringt Archivschätze aus den Achtzigerjahren heraus

Anzeige

Es ist schon die 16. Folge seiner Archivschätze, die Bob Dylan am 17. September veröffentlicht. Unter dem Titel “Bob Dylan - Springtime In New York/The Bootleg Series Vol. 16” erscheinen Aufnahmen aus den Jahren 1980 bis 1985.

1980 und 1981 veröffentlichte Dylan sein zweites und drittes “Jesus-Album”. Nach “Saved” (1980) und “Shot of Love” (1981) wandte der König der Songwriter sich mit “Infidels” (1983) und “Empire Burlesque” (1985) von seiner christlichen Phase ab und wieder weltlichen Themen zu.

54 der 57 Aufnahmen sind bislang unveröffentlicht

“Springtime in New York” beleuchtet diese von Fans kontrovers diskutierte Schaffensphase des Literaturnobelpreisträgers. Enthalten sind - wie immer in der “Bootleg”-Reihe - bislang unveröffentlichte Outtakes, Alternativversionen von Songs, Probe- und auch einige Live-Aufnahmen.

“Springtime In New York” erscheint neben der digitalen Form in drei physischen Formaten: Das Deluxe Boxset enthält auf fünf CDs insgesamt 57 Tracks, bis auf drei Aufnahmen sind sie alle bislang unveröffentlicht. Zusätzlich ist ein 100-seitiges Hardcover-Buch beigefügt. Eine Doppel-CD und eine 2-LP-Vinylausgabe beinhalten eine Auswahl von Höhepunkten aus diesen 57 Tracks.

Die ausführlichen Liner Notes dieser 16. Folge der Bootleg Series schrieb der britische Autor und Journalist Damien Love. Zusätzlich wird “White Stripes”-Gründer Jack White über sein Label Third Man Records und dort über sein D2C-Programm “The Vault Series” eine 4-LP-Version von “Springtime In New York” herausbringen.