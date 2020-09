Blockbuster “Der Pate III” bekommt ein neues Ende

Anzeige

Anzeige

Der dritte Teil von “Der Pate” bekommt eine neue Version – und ein neues Ende. Wie “Paramount Pictures” ankündigte, soll es bald “eine neu bearbeitete und restaurierte Version” geben, die im Dezember in ausgewählten Kinos gezeigt werden soll. Später können Fans den Film auch digital und auf DVD anschauen. Wie die US-Seite “Today” berichtete, wird der Teil sogar einen neuen Titel tragen: “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone”

“Der Pate III” wurde bereits 1990 veröffentlicht und endet mit der Tötung von Mary Corleone. Zuvor versuchte sie ihren Vater, den Mafiapaten Michael Corleone, zu ermorden. Der Film war ein großer Erfolg und wurde für sieben Oscars, darunter in der Kategorie “Bester Film”, nominiert. Regisseur Francis Ford Coppola und Schriftsteller Mario Puzo wollten laut “Today” aber eigentlich ein anderes Ende für die Saga. Das werde nun in der Neufassung umgesetzt.