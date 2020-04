Blake Lively in Action: Der Streamingfilm “The Rhythm Section”

Anzeige

“Gossip Girl” Blake Lively tauchte 2007 in der Mysterykomödie “Elvis & Annabelle” als von den Toten erweckte texanische Schönheit an der Seite des deprimierten Einbalsamierers Elvis so angenehm in unserer Wahrnehmung auf wie drei Jahre zuvor Diana Staehly im Büro von Versicherungsekelpaket “Stromberg”. Im Actionfach bewies sie sich im Haithriller “The Shallows”. Die 007-Fabriken von Barbara Broccoli wurden aufmerksam.

Und so ist Lively jetzt Stephanie Patrick, Heldin aus Mark Burnells Pulp-Romanen. Eine drogensüchtige Prostituierte, deren Eltern bei einem Attentat ums Leben kamen und die sich zur Assassinin umschulen lässt, um Jagd auf die Bombenleger zu machen. Nein, Broccoli, respektive “Handmaid’s Tale”-Regisseurin Reed Morano, kreiert hier keinen weiblichen 007-Verschnitt.

Flop an den US-Kassen

Was gut ist. Livelys Versuche, Herz und Atmung, die “rhythm section” der menschlichen Physis, in Einklang zu bringen, um die Ruhe vor dem Schuss zu erlangen, sind in ihrer Körperlichkeit atemraubend. Schmutz und Blut bestimmen die Farbgebung. Eine Verfolgungsjagd durch die Straßen Tangers zählt zu den Bildräuschen des Jahres.

Problem ist, dass zum tollen Rhythmus des Films eher laue Lyrics kommen: Das Drehbuch fokussiert sich auf Livelys Figur – auf ihre Kämpfe und Konflikte. Alles andere, selbst Jude Law als Stephanies Ausbilder, bleibt blass. Es wird auch keine Reihe draus. Der Film floppte an den US-Kassen, kommt global – im Corona-Schlaf des Lichtspiels – als Stream zum Einsatz.

“The Rhythm Section”, bei Amazon Prime u. a., 110 Minuten, Regie: Reed Morano, mit Blake Lively, Jude Law