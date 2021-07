Scarlett Johansson verklagt Disney wegen Streamingstart von „Black Widow“

Anzeige

Als einer der ersten großen Blockbuster war „Black Widow“ nach Beginn der Corona-Pandemie wieder in den Kinos gestartet – allerdings konnten Fans den Marvel-Film nicht nur dort sehen: Disney veröffentlichte das Superheldenabenteuer zeitgleich beim Streamingdienst Disney+. Hauptdarstellerin Scarlett Johansson gefällt das gar nicht: Sie hat am Donnerstag in Los Angeles Klage gegen den Mediengiganten eingereicht, wie das „Wall Street Journal“ berichtet.

Der Grund: Disneys Sparte Marvel Entertainment habe ihr einen exklusiven Kinostart garantiert und ihr Gehalt basiere zu einem großen Teil auf den Kinoeinnahmen des Films, heißt es demnach in der Klageschrift. Diese vertragliche Vereinbarung habe Disney wissentlich und ohne Begründung gebrochen, der Schauspielerin würden große Teile der ihr zustehenden Gage entgehen. Disney war dem Bericht zufolge nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

158 Millionen Dollar am ersten Wochenende eingespielt

„Dies wird sicherlich nicht der letzte Fall sein, in dem sich Hollywoodtalente gegen Disney wehren und deutlich machen, dass das Unternehmen, was auch immer es vorgibt, rechtlich verpflichtet ist, seine Verträge zu erfüllen“, wird der Anwalt John Berlinski, der Scarlett Johansson vertritt, zitiert.

„Black Widow“ hatte allein in den USA am ersten Kinowochenende 80 Millionen Dollar eingespielt, weltweit waren es 158 Millionen Dollar – das beste Box-Office-Debüt seit Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings konnte Disney mit dem Film über seinen Streamingdienst weitere 60 Millionen Dollar generieren – Einnahmen, an denen Scarlett Johansson jetzt auch beteiligt werden will.