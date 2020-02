Billie Eilish singt bei Oscars gefühlvolle Hymne auf verstorbene Stars

Anzeige

Hollywood. US-Sängerin Billie Eilish hat während der Oscar-Verleihung ein Lied für die seit der letzten Gala gestorbenen Größen der Filmbranche gesungen. Sie werde bei den 92. Academy Awards in ihrer Heimatstadt Los Angeles einen Song covern, den "ich schon immer geliebt habe", schrieb die 18-Jährige kurz vor der Verleihung bei Instagram. Bei der Gala wird in jedem Jahr mit dem sogenannten "In Memoriam"-Segment der Verstorbenen gedacht.

Welches dieser "geliebte" Song war, zeigte sich dann bei ihrem Auftritt: Eilish sang "Yesterday" von den Beatles - super gefühlvoll, während im Hintergrund Namen, Bilder und Filmsequenzen verstorbener Stars wie Doris Day oder Kirk Douglas über den Bildschirm liefen.

Doch kein James-Bond-Song bei den Oscars

Im Vorfeld war spekuliert worden, dass Eilish den Song zum neuen James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" erstmals der Öffentlichkeit präsentieren werde. Sie wird die jüngste Sängerin sein, die jemals den Titelsong für einen Film der Kult-Reihe singen darf.

Die US-Amerikanerin ist momentan eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Bei den Grammy Awards räumte sie zuletzt fünf Auszeichnungen ab, unter anderem für den "Song des Jahres" und die "Aufnahme des Jahres".

