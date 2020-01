Billie Eilish gewinnt Grammys für besten Song und bestes Album des Jahres

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. US-Sängerin Billie Eilish hat für "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" den Grammy als "Album des Jahres" gewonnen. Die 18-Jährige ist in dieser Kategorie die jüngste Preisträgerin seit Beginn der Grammy-Verleihungen 1959. Eilish konnte sich am Sonntagabend in Los Angeles unter anderem gegen Lana del Rey, Lizzo und Ariana Grande durchsetzen.

Eilish ist die große Siegerin der 62. Grammy Awards. Zuvor hatte sie bereits den Preis als "Bester neuer Künstler", für den "Song des Jahres" und für das beste Pop-Vocal-Album gewonnen. Ihr Bruder Finneas (22) hatte die Musik produziert und dafür den Sieg in den Kategorien "Beste technische Ausführung (nicht-klassisch)" und "Produzent des Jahres (nicht-klassisch)" gewonnen.

RND/dpa