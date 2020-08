Bestseller-Autorin Rhonda Byrne kündigt neues Buch an

Anzeige

Die durch das Selbsthilfe-Buch “The Secret - Das Geheimnis” bekannt gewordene Autorin Rhonda Byrne gibt ihren Leserinnen und Lesern weitere Ratschläge mit auf den Weg. “The Greatest Secret” werde am 24. November auf den Markt kommen, kündigte der Verlag HarperOne am Freitag an. Es solle Leser auf eine Reise mitnehmen, “die für jene, die harte Zeiten erleben, den direktesten Weg und Pfad bereitet, Schmerz und Leid zu beenden”.

Byrne selbst sagte, mit jedem Schritt durch das Buch sollten die Leser glücklicher werden und Ängste und Unsicherheiten über die Zukunft ablegen können. “Sie können und werden frei sein von jeglicher Form des Leids”, so die Autorin. ”The Secret - Das Geheimnis” hat sich weltweit 35 Millionen Mal verkauft. Zuletzt kam ein auf dem Buch basierender Film mit Schauspielerin Katie Holmes raus (“The Secret - Traue dich zu träumen”).