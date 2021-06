Berlinale 2021: Daniel Brühl gibt mit Psychothriller „Nebenan“ sein Regiedebüt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Schauspieler Daniel Brühl (43) hat auf der Sommerausgabe der Berlinale seinen neuen Film vorgestellt. Erstmals hat er selbst Regie geführt. Der Psychothriller mit dem Titel „Nebenan“ wurde am Mittwochabend auf der Berliner Museumsinsel gezeigt - es war auch Brühls Geburtstag. „Ein schöneres Geburtstagsgeschenk könnte es gar nicht geben“, sagte er.

Besuch ins Restaurant inspirierte Brühl

Im Film, der Mitte Juli ins Kino kommen soll, geht es um zwei sehr verschiedene Figuren - ein Schauspieler (gespielt von Brühl) trifft in einer Berliner Kneipe auf seinen Nachbarn (Peter Kurth). Der nimmt bald nicht nur die Karriere des Schauspielers auseinander.

Anzeige

Er habe einen Film über Gentrifizierung machen wollen, sagte Brühl. Die Idee habe er vor zehn Jahren in Barcelona gehabt, in einem Tapas-Restaurant, in dem er bis heute gerne esse. Da habe ihm ein Mann gegenübergesessen, der ihn die ganze Zeit fixiert habe, ohne zu blinzeln, ein bisschen wie in einem Sergio-Leone-Film.

Anzeige

„Und ich wusste gleich, der mag mich nicht. Der kann mich nicht ertragen. Wie ich da sitze, mit meinem Rollköfferchen, frisch aus Berlin gelandet“, sagte Brühl. „Wie ich dann extralaut mit den Kellnern über den FC Barcelona spreche. Und so gefallen möchte.“ Er hätte sich selbst wohl auch nicht gemocht, wenn er mal zurückdenke.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Aus der Idee entstand schließlich der Film, zu dem Autor Daniel Kehlmann („Tyll“) das Drehbuch geschrieben hat. Kehlmann musste nach eigenen Angaben bei dem Projekt nicht lange zögern. „Ich mag sehr gerne Zwei-Personen-Stücke“, sagte er der dpa. Er möge Konflikte, die sich auf engem Raum abspielten. Deswegen habe er sofort „Ja“ gesagt.

Kammerspiel in der Eckkneipe

Er habe am Drehbuch geschrieben und Brühl immer wieder etwas davon gelesen. Dann hätten sie sich ausgetauscht. „Es war Sommer, wir saßen in meinem Arbeitszimmer und haben Unmengen Espresso getrunken“, sagte Kehlmann. Brühl habe sein Improvisationstalent eingesetzt. „Als Schriftsteller fehlt er mir seither, wenn ich ohne ihn arbeite.“

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Entstanden ist ein Kammerspiel in der Eckkneipe. Ein Wortduell zwischen zwei sehr unterschiedlichen Männern, wie Brühl sagt - zwischen einem herumreisenden Mann, der in der Öffentlichkeit stehe - „das fand ich eine wunderbare Angriffsfläche“ - und einem Mann, der wirklich aus dem Viertel sei. Für den Film gab es Applaus und für Brühl ein Geburtstagsgeschenk vom Festivalteam.