Bei Auto-Konzert: Moderatorin bedankt sich bei Helfern - Sängerin Nena nimmt ihr Mikro weg

Anzeige

Anzeige

Die meisten Künstler konnten während der Corona-Krise über Monate hinweg nicht auftreten. Erst dank einiger Lockerungen und der Idee der Autokonzerte haben Sänger und Comedians wieder die Möglichkeit, sich live ihrem Publikum zu präsentieren - und vor allem damit Geld zu verdienen.

Das gilt auch für Sängerin Nena. Die 60-Jährige ist am Samstag im Rahmen ihrer Tour in Stuttgart aufgetreten. Doch genau dieser Auftritt sorgt nun für Diskussionen im Netz. Ein Video, das unter anderem Schlagersänger Ikke Hüftgold auf Facebook geteilt hat, zeigt eine Moderatorin auf der Bühne, die sich bei den Helfern bedankt, die dieses Konzert möglich gemacht haben. Sie sagt: “Ich möchte an dieser Stelle eins nicht vergessen: weil in dieser ganzen Coronazeit haben wir alle viel entbehrt. Aber die, die ganz viel entbehrt haben, sind die, die solche Sachen möglich machen, die, die hinter den Kulissen arbeiten...” Die Moderatorin wird in dem Video abrupt von Nena unterbrochen, die während der Ansprache auf die Bühne gekommen ist und ihr das Mikro abnimmt. Die Sängerin sagt: “Vielen Dank, ich übernehme jetzt”. Daraufhin verlässt die Moderatorin die Bühne.

Unter dem Video häufen sich Kommentare wie “Nena braucht kein Mensch mehr, ist aber bekannt für ihre Allüren”, “Nena unfassbar respektlos” und “unmöglich, so eine Künstlerin sollte kein Mensch mehr buchen.”

Die Hintergründe zu der Szene sind allerdings bislang nicht geklärt. Unklar ist, wie lange die Moderatorin bereits gesprochen hat - oder zu welchem Zeitpunkt Nena das Mikrofon übernehmen sollte. Die Sängerin selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.