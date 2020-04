Autokonzerte, Musikshows und Gottesdienste im Auto: Nach dem Revival des Autokinos folgen weitere Veranstaltungen

Anzeige

In der Corona-Krise feiert das Autokino, das zuletzt in den 50er- und 60er-Jahren angesagt war, ein Revival. In vielen Städten werden nun auf großen Parkplätzen Leinwände angebracht, aus dem Auto können die Besucher sich Filme ansehen - und gleichzeitig die Abstandsregeln einhalten. Denn normale Kinos sind zurzeit geschlossen und bangen um ihre Existenz.

Und weil das mit dem Autokino so gut funktioniert, wird das Konzept nun auch auf andere Veranstaltungsarten ausgeweitet: Verschiedene Städte in ganz Deutschland organisieren Konzerte aus dem Auto, darunter beispielsweise die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Wie die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” (HAZ) berichtet, startet dort demnächst eine Konzertreihe, unter anderem mit Terry Hoax, Fury In The Slaughterhouse und Sido. Letzterer ist am Sonntag schon bei einem Autokonzert in Düsseldorf aufgetreten.

Sido hat in Düsseldorf ein Autokonzert gegeben. © Quelle: Getty Images

In Hannover sind außerdem auch Comedy-Auftritte, einer davon mit Oliver Pocher, in dem Format geplant. Den Ton empfangen die Zuschauer in ihrem Auto über ein UKW-Signal.

Musikshow vor Zuschauern im Auto

In Göttingen hat am Wochenende unterdessen schon die erste Musikshow des Jungen Theaters Premiere vor Auto-Zuschauern gefeiert. Und das funktionierte laut “Göttinger Tageblatt” (GT) erstaunlich gut. Tanzen, Klatschen und Singen wurden demnach von den Zuschauern durch Hupen und Scheibenwischer anstellen ersetzt. Und manche schunkelten offenbar so wild im Auto, dass sie ihre Kiste zum Schaukeln brachten.

Eine Autodisco wird gar im Emsland auf die Beine gestellt. Abgesehen von der Musik von DJ Devin Wild wird den Zuschauern dort eine Pyroshow geboten, heißt es. Nur das mit dem Tanzen wird im Auto vermutlich schwierig.

Auto-Gottesdienste für Gläubige

Und für die Gläubigen werden mittlerweile auch Auto-Gottesdienste organisiert - so unter anderem schon passiert in Göttingen, Wesel oder Pirmasens.

RND/hsc