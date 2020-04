Autokinos in Deutschland: Hier können Sie in Corona-Zeiten Filme schauen

Anzeige

Autokinos waren bis zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland rar gesät: Insgesamt gab es deutschlandweit nur fünf Autokinos, die das gesamte Jahr offen waren, 15 bis 20 weitere in Saisonbetrieb. Doch seit Kinobesuche und andere Kulturveranstaltungen flachfallen, erlebt das Kino im Kleinwagen ein Comeback: "Jetzt schießen die Autokinos wie Pilze aus dem Boden", sagt Heiko Desch, Pressesprecher der DriveIn Autokinos.

Strenge Auflagen beim Autokino-Besuch

Das bestätigt auch die Bundesnetzagentur in Bonn: Bundesweit gebe es so viele Anträge auf die Erteilung von Funkfrequenzen für die Tonübertragung in Autokinos wie nie zuvor. Seit dem 1. März 2020 hat die Bundesnetzagentur in 43 Fällen Frequenzen für den Betrieb von Autokinos zugeteilt. Einen Autokinoboom gibt es mit 26 Zuteilungen in Nordrhein-Westfalen. Weitere knapp 80 Anträge auf Frequenzzuteilung für Autokinos liegen derzeit vor und werden zügig bearbeitet, teilt die Bundesnetzagentur dem epd mit.

Meist gibt es wegen des Virus strenge behördliche Auflagen für Autokinobesucher wie eine Begrenzung von zwei Erwachsene pro Fahrzeug plus eigene Kinder bis zu 14 Jahren. Tickets können nur online gebucht werden und werden bei der Einfahrt durch das geschlossene Fenster abgescannt.

Autokinos in Deutschland: Die Standorte

An folgenden Standorten in den einzelnen Bundesländern gibt Autokinos (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Niedersachsen

Autokino Göttingen (Sandweg 7, 37083 Göttingen)

Autokino Brinkum (Bremer Straße 112, 28816 Stuhr)

Mecklenburg-Vorpommern

Autokino Güstrow (Glasewitzer Chaussee 18, 18273 Güstrow)

Autokino Wismar (Zierower Landstraße 3, 23968 Wismar)

Autokino Rauchhaus (Möllin 12, 19205 Gadebusch)

Autokino Usedom (An der B111, 17459 Koserow)

Sachsen

Autokino Geyer (Badstraße 09468 Geyer)

Autokino Chemnitz (Messeplatz, 09116 Chemnitz)

Autokino Langenhessen (Kleinbernsdorfer Straße 508412 Werdau / OT Langenhessen)

Autokino Dresden (Flughafen Dresden, 01109 Dresden)

Sachsen-Anhalt

Autokino Leipzig (Alte Messe 1, 04103 Leipzig)

Hessen

Autokino Gravenbruch (Am Forsthaus Gravenbruch, 63263 Neu-Isenburg)

Nordrhein-Westfalen

Autokino Köln Porz (Rudolf-Diesel-Straße 32, 51149 Köln)

Autokino Essen (Sulterkamp 70, 45356 Essen)

Motor Movie Essen (Grugaplatz, 45131 Essen)

Autokino Dortmund (Heinz-Nixdorf Straße, 44263 Dortmund)

Autokino Aachen (Bendplatz, 52072 Aachen)

Autokino Coesfeld (Dreischkamp 26, 48653 Coesfeld)

Autokino Düsseldorf (Stockumer Höfe 200, 40474 Düsseldorf)

Rheinland-Pfalz

Autokino Haßloch (Holiday Park, Holidayparkstraße 1-5, 67454 Haßloch)

Autokino Pirmasens (Meßplatz, 66955 Pirmasens)

Baden-Württemberg

Autokino Baden-Baden (Aschmattstraße 2, 76532 Baden-Baden)

Autokino Bühl (Bußmatten 2, 77815 Bühl)

Autokino Esslingen (Weilstraße 227, 73733 Esslingen am Neckar)

Autokino Heilbronn (Theresienwiese,74072 Heilbronn)

Autokino Karlsruhe (Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe)

Autokino Offenburg (Schutterwälder Straße 3, 77656 Offenburg)

Autokino Stuttgart-Kornwestheim (Tambourstr. 1, 70806 Kornwestheim)

Autokino Titisee-Neustadt (Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt)

Gottesdienste im Auto

Doch Autokinos können nicht nur großes Kino, sondern auch Gottesdienste, Lesungen, Konzerte, DJ-Sets oder Theateraufführungen. Eines der ersten "Drive-In" Theater gibt es auf dem Parkplatz des "Theaters an der Niehburg" in Oberhausen: Ein Lkw wurde dort zur Bühne umgewandelt. Zu Gast ist dort beispielsweise der Komiker Serhat Dogan. Mitte April war die Kölner Mundartband "Brings" live im Autokino Köln. In dem neuen Autokino auf dem Messeparkplatz der Messe Düsseldorf können die Rapper Alligatoah und Sido erlebt werden - ebenso wie der Comedian Markus Krebs.

In Zeiten, in denen Gottesdienste verboten sind, haben einige Kirchengemeinden ebenfalls auf Gottesdienste im Autokino umgeschwenkt: Beispielsweise feierten im Düsseldorfer Autokino rund 1.000 Gläubige einen ökumenischen Gottesdienst an Karfreitag, bei dem sich die Besucher am Ende mit einem Hupkonzert bedankten. An Ostern öffneten in Marl und im württembergischen Kornwestheim die Autokinos ihre Tore für Gottesdienstbesucher. Im niederrheinischen Wesel feiern Christen am Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst im Autokino.

Video Trotz Corona: freie Fahrt ins Autokino 1:37 min In Essen hatte am Freitag das Autokino Drive-In weiter geöffnet. Im Gegensatz zu allen anderen Kinos ist hier der Filmgenuss kontaktlos möglich. © Reuters

Wenn es in der Nähe kein Autokino gibt, reichen selbst ein Anhänger, ein Parkplatz und Beschallung durch Lautsprecher aus, um im Autokino-Stil Gottesdienst zu feiern, sagt Pfarrer Christian Tsalos in Heimsheim. “Viele Leute haben sich nach dem Ostergottesdienst im Auto bedankt und fanden es toll, endlich mal wieder gemeinsam -wenn auch durch Autoscheiben getrennt - Gottesdienst zu feiern”, resümiert er.

Lange Geschichte

Seit genau 60 Jahren gibt es Autokinos in Deutschland. Das älteste und erste Autokino in Gravenbruch in der Nähe von Frankfurt hat nach einer Zwangspause wegen behördlichen Corona-Beschränkungen nun auch wieder seinen Betrieb aufgenommen. "Darüber bin ich sehr glücklich", sagt Desch, der auch Theaterleiter des Autokinos Gravenbruch ist.

Konzerte, Theater oder Gottesdienste im Autokino - der Experte glaubt nicht, dass die neuen kulturellen Versuche in Autokino-Manier die Corona-Zeit überdauern werden. "Sobald sich die Situation normalisiert, wird es kaum mehr Interesse geben an solchen Veranstaltungen, da muss man einfach realistisch sein." Hinzu käme, dass LED-Videowände, die derzeit für solche Veranstaltungen verwendet werden, nur zur Zeit verfügbar seien, weil es keine anderen Veranstaltungen gibt. Deshalb will Desch weiterhin vor allem eines: Sein Kerngeschäft machen und gutes Autokino anbieten.

RND/epd