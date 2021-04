Australischer Kultzug Ghan wird fahrendes Gemälde

Anzeige

Sydney. Auf den ersten Blick wirkt die Kunst von Chantelle Mulladad ein wenig wie ein Mosaik. Kreise über Kreise füllen die Seiten des Zuges, in Grün, Purpur, Rosa und Blau. Das Farbengewirr ist ein gelungener Kontrast zur roten Erde und dem schier unendlichen blauen Himmel im australischen Outback.

Mulladads Zuggemälde befindet sich dabei in keiner Outdoorgalerie. Vielmehr schmückt das Kunstwerk der indigenen Malerin den Ghan, Australiens berühmtesten Zug neben dem Indian Pacific. Ihre Kunst erstmals in so überdimensionaler Größe zu sehen, habe ihr Herz „schneller schlagen“ lassen, sagte die Künstlerin der australischen Ausgabe des „Guardian“.

Mulladad, die dem indigenen Volk der Arrernte entstammt, lebt eigentlich in der abgelegenen Aboriginalgemeinde Ltyentye Apurte im Nordterritorium Australiens, wo sie für das Kunstzentrum Keringke arbeitet, das ihre Mutter mitgegründet hat.

Der Lokführer schoss wilde Ziegen für seine Passagiere

Auch ohne das Kunstwerk der indigenen Malerin ist der Ghan bereits ein eindrucksvoller Zug. Er durchquert den gesamten australischen Kontinent von Süd nach Nord. Drei Tage und zwei Nächte sind Passagiere unterwegs, um die fast 3000 Kilometer zu überbrücken, die zwischen den australischen Städten Adelaide im Süden und Darwin im Norden des Landes liegen.

Die Eisenbahnlinie wurde 2004 fertiggestellt. Zuvor konnten Reisende nur von Adelaide bis Alice Springs mit dem Zug fahren und mussten dann auf Auto oder Bus umsteigen. Der erste Zug verließ Adelaide 1929. Der Ghan, benannt nach den afghanischen Kamelführern und ihren Schützlingen, die das Outback vor über 150 Jahren erschlossen, ist in Australien legendär. Etliche Geschichten ranken sich um den Zug, der früher häufig liegen blieb, wenn Extremhitze oder Sturzfluten den Verkehr beeinträchtigten. Einmal soll der alte Ghan zwei Wochen lang an einer Stelle gestrandet gewesen sein und der Lokführer wilde Ziegen geschossen haben, um seine Passagiere verköstigen zu können.

Die Gluthitze im Landesinneren löst den Klebstoff auf

Mulladads Kunstwerk, das anlässlich des Parrtjima-Lichterfestivals im Outback in Auftrag gegeben wurde, soll den Zug nun so lange wie möglich schmücken. Die Hitze im Landesinneren von Australien bedeutet jedoch Gefahr – dass nämlich der Klebstoff, mit dem das Kunstwerk auf den Waggons befestigt wurde, möglicherweise nur wenige Wochen halten wird.

Trotzdem ist der Aufwand gerechtfertigt, glaubt Mulladad. „Ich denke, es wird die Jugend inspirieren“, sagte die Künstlerin. „Wenn sie mein Bild auf einem Zug sehen, werden sie sich vielleicht auch dafür entscheiden, wie ich Künstler zu werden.“

Australiens Hang zum Überdimensionalen

Das fahrende Gemälde ist bei Weitem nicht Australiens einziges überdimensionales Kunstwerk. Das Land, das auch für seine „big things“ bekannt ist – oftmals eher fragwürdige Kunstinstallationen am Rand der Highways wie eine riesenhafte Banane, ein Monsterwidder oder eine furchterregend große Garnele –, investiert seit Jahren verstärkt auch in hochwertige großflächige Kunst.

Einer der bekanntesten Künstler in diesem Bereich ist dabei Guido van Helten, dessen Kunst meist von den lokalen Menschen und deren Geschichten beeinflusst wird. Vor Kurzem hatte van Helten beispielsweise eine 8000 Quadratmeter große Fläche auf einem Staudamm in Westaustralien bemalt, der damit nun zu einem Touristenmagneten wurde.

Zuvor hat er mit ähnlichen Projekten bereits mehrere totgesagte Gemeinden wieder mit neuem Leben erfüllt. Beispielsweise bemalt er die bis zu 30 Meter hohen Getreidesilos kunstvoll, die oft das Zentrum vieler Ortschaften im Outback bilden und bisher eher Schandflecke im Ortsbild waren.