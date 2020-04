Aus Liebe zum Plattenladen: Kampagne “#loverecordstores” gestartet

Anzeige

Berlin. Solidarität mit dem Tonträgerhandel vor Ort: Dieses Ziel hat eine nun auch in Deutschland von Prominenten unterstützte Social-Media-Initiative unter dem Hashtag "#loverecordstores". In der Corona-Krise und angesichts geschlossener Geschäfte sollten die Verbraucher ermutigt werden, ihre Musik "weiter bei unabhängigen Plattenläden und online einzukaufen". Das teilte am Donnerstag in Berlin der Verband unabhängiger Musikunternehmer*innen (VUT) mit - zu seinen Mitgliedern zählen rund 1200 Künstler, die sich selbst vermarkten, sowie Labels, Verlage, Vertriebe und Produzenten.

Kampagne durch Künstler wie Elton John ins Leben gerufen

Erste Videobotschaften der Bands Die Sterne und Hundreds sowie vom Berliner Independent-Label City Slang, von ACT Music und PIAS Germany sollen die Konsumenten auf das Anliegen aufmerksam machen. Der physische Tonträger-Markt habe in Deutschland im vorigen Jahr immer noch rund 36 Prozent ausgemacht, hieß es. "Doch die aktuelle Situation beeinträchtigt die Einnahmen aus dem Verkauf von CDs, Vinyl und DVDs nun massiv. Kurz- und langfristig werden fehlenden Erträge aus dem Tonträgerhandel auch Dominoeffekte auf die weiteren Teilbereiche der Musikwirtschaft haben."

Die Kampagne sei durch Künstler wie Elton John, Kate Tempest oder Bobby Gillespie (Primal Scream) in Großbritannien gestartet worden. Musiker und Fans wurden aufgerufen, unter dem Hashtag der Kampagne kurze Videoclips von sich zu teilen, in denen sie ihre ganz persönliche Verbindung zu einem besonderen Musikgeschäft oder auch zu Plattenläden im Allgemeinen schildern.

RND/dpa