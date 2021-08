Aus der Zeit gefallen: „Der Hochzeitsschneider von Athen“

Anzeige

Anzeige

Minutenlang fällt kein Wort. Nikos (Dimitris Imellos), ein Herrenschneider, wartet in seinem Laden in Athen auf Kunden. Er ist ein Mann jenseits der 50, äußerst korrekt gekleidet und penibel auf Ordnung bedacht. Aber auch an diesem Tag verirrt sich kein Kunde mehr in sein Geschäft. Das Geld ist knapp in Griechenland, da bleibt nichts übrig für Maßanzüge. Und jetzt droht ihm auch noch seine Bank mit einer Zwangs­vollstreckung.

Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als neue Verkaufswege aufzutun. Erst baut er mit viel Fantasie einen mobilen Marktstand, dann schneidert er mithilfe seiner Nachbarin Olga (Tamila Koulieva) Hochzeitskleider und verliebt sich das erste Mal in seinem Leben.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Von alldem erzählt in ihrem Kinodebüt die Deutschgriechin Sonia Kenterman in der stillen Komödie „Der Hochzeits­schneider von Athen“. Es passiert nur wenig, und doch schaut man diesen poetischen Film zunehmend fasziniert. Die beiden Hauptdarsteller scheinen aus der Zeit gefallen. Ihre kleine Geschichte ist originell, sogar optimistisch. Und dürfte Menschen in einer ähnlichen Lage Mut machen.

„Der Hochzeits­schneider von Athen“, Regie: Sonia Kenterman, mit Dimitris Imellos, Tamila Koulieva, 100 Minuten, FSK 0