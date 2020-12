Auf dem Weg zum Bestseller: Barack Obamas Buch schon millionenfach verkauft

Anzeige

Anzeige

New York. Vier Wochen nach der Veröffentlichung ist Barack Obamas Buch „Ein verheißenes Land“ auf dem Weg zum Bestseller unter den Memoiren von Ex-US-Präsidenten. In den USA und Kanada verkaufte sich das Buch bereits mehr als 3,3 Millionen Mal, wie der Verlag Crown am Mittwoch sagte. Es reihte sich damit ein in Bill Clintons „Mein Leben“ und George W. Bushs „Decision Points“, die beide Verkaufszahlen zwischen 3,5 und vier Millionen erreichten.

Obamas Buch mit dem englischen Titel „A Promised Land“ ist das erste von zwei geplanten Werken. Es deckt seine Wahl 2008 und einen Teil seiner ersten Amtszeit ab. Für Buch zwei gibt es noch kein Erscheinungsdatum. Im Bestseller-Rennen hat Obama noch nicht seine Frau Michelle eingeholt. Ihr Buch „Becoming“ (auf Deutsch „Becoming: Meine Geschichte“) verkaufte sich seit der Veröffentlichung 2018 in Nordamerika mehr als acht Millionen Mal.