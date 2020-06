“Armageddon Time”: Starbesetzung mit Robert De Niro und Cate Blanchett

Anzeige

Los Angeles. “Ad Astra”-Regisseur James Gray (51) hat für sein nächstes Projekt “Armageddon Time” Stars wie Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland und Anne Hathaway neu dazu gewonnen. Cate Blanchett steht schon länger für eine Rolle fest, wie die Branchenblätter “Hollywood Reporter” und “Variety” am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Die Geschichte, die in den 1980er-Jahren im New Yorker Stadtteil Queens spielt, ist autobiografisch geprägt. Auch das Drehbuch stammt von Gray.

Im Mittelpunkt steht das Leben an der traditionsreichen Kew-Forest-Privatschule, die auch der heutige US-Präsident Donald Trump als Junge in den 1950er-Jahren besucht hatte, als sein Vater im Schul-Vorstand saß. Die Coming-of-Age-Thematik dreht sich um Freundschaften und Loyalität vor dem politischen Hintergrund von Ronald Reagans Wahl zum US-Präsidenten.

Gray hat auch “Ad Astra” mit Brad Pitt inszeniert

Im vorigen Jahr inszenierte Gray das Weltraumdrama "Ad Astra - Zu den Sternen", das in der nahen Zukunft spielt und mit Brad Pitt, Tommy Lee Jones und Liv Tyler prominent besetzt war.