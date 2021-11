Arabischer Sänger Sabah Fakhri im Alter von 88 Jahren gestorben

Anzeige

Beirut. Einer der berühmtesten Sänger der arabischen Welt ist tot. Sabah Fakhri, der Generationen mit traditionellen Liedern unterhielt und Formen der arabischen Musik vor dem Erlöschen bewahrte, sei im Alter von 88 Jahren gestorben, teilte die syrische Regierung am Dienstag mit. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

Mit Zehn-Stunden-Konzert im Guinness-Buch

Fakhri wurde 1933 als Sabah Abu Kaws in der syrischen Stadt Aleppo geboren und erhielt seinen Künstlernamen als Jugendlicher, als er anfing aufzutreten. Er studierte Musik und Gesang in Aleppo und Damaskus. Er wurde schnell berühmt als einer der legendären Tenöre der arabischen Welt und galt als Weltklasse-Tarab-Sänger, eine arabische Musikform, die stundenlang anhaltende Emotionen hervorrufen kann. Fakhri war zudem Vorsitzender des syrischen Künstlerverbands.

Auf der Bühne wiegte sich Fakhri fast in Trance zur Musik, wobei er die Texte seiner Lieder, oft in klassischem Arabisch, in Refrains verwandelte, die das Publikum leicht mitsingen konnte. Bei einem Konzert in der venezolanischen Hauptstadt Caracas trat er 1968 einmal zehn Stunden am Stück auf, ohne eine einzige Pause, was ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde einbrachte.