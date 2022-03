Keine Distanzierung von Putin: New Yorker Met stoppt Zusammenarbeit mit Opernstar Anna Netrebko

Anzeige

New York. Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine beendet die New Yorker Metropolitan Opera ihre Zusammenarbeit mit dem russischen Opernstar Anna Netrebko. Das Opernhaus habe Netrebko aufgefordert, ihre öffentliche Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuziehen. Dies habe die 50-jährige Russin aber nicht getan, teilte die Oper am Donnerstag mit.

+++ Alle Entwicklungen zu Putins Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Daraufhin habe Netrebko sich von geplanten anstehenden Auftritten zurückgezogen - darunter ihrer Rolle in „Turandot“ im April und Mai sowie „Don Carlos“ in der kommenden Saison. Den Part in „Turandot“ soll die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska übernehmen.

Oper arbeitet nicht mit Putin-Unterstützern zusammen

„Es ist ein großer künstlerischer Verlust für die Met und für die Oper insgesamt“, sagte Peter Gelb, Direktor des renommierten Opernhauses. „Anna ist eine der großartigsten Sängerinnen in der Geschichte des Opernhauses, aber weil Putin unschuldige Opfer in der Ukraine umbringt, gibt es keinen anderen Weg.“

Zuvor hatte die Metropolitan Opera bereits angekündigt, vorerst nicht mehr mit Kunstschaffenden oder Institutionen zusammenarbeiten zu wollen, die Putin unterstützen. Konkrete Künstlerinnen und Künstler oder künstlerische Einrichtungen waren zunächst nicht genannt worden.