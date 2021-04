And the Oscar goes to ... „Nomadland“?

Anzeige

Zehn zu sechs: Im Sport wäre das eine glasklare Sache. Zehnmal ist der Biografiefilm „Mank“ für den Oscar nominiert, sechsmal das Aussteigerroadmovie „Nomadland“. Wer gewinnt also in der Königskategorie „Bester Film“ bei der 93. Verleihung am Sonntagabend?

So klar ist das eben nicht. Hollywood liebt zwar Geschichten über die eigene Historie wie die über den „Citizen Kane“-Drehbuchautoren Herman J. Mankiewicz, aber ein entscheidendes Manko haftet dem Werk an: David Finchers „Mank“ ist eine Streamingproduktion – eine von insgesamt 47 Nominierungen allein von Netflix und Amazon im Jahr der Pandemie, in der die Kinos rund um den Globus dicht waren oder immer noch sind.

Die Streamingdienste gehören zu den Krisengewinnern. Die Studios dagegen sind ohne Abspielstätten in Not geraten: Paramount etwa verkaufte den Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“ an Netflix (und der kassierte gleich mal sechs Oscarnennungen).

Und doch dürften sich unter den gut 9000 Academy-Mitgliedern immer noch viele Puristen finden (angeführt von Veteranen wie Martin Scorsese), die den Streamern den Triumph gern verweigern würden, den besten Film des Jahres produziert zu haben, ohne ihn je auf eine Leinwand gebracht zu haben. In diesem Ausnahmejahr war das erlaubt.

70 nominierte Frauen

In Hollywood hat sich auch das Erschrecken noch nicht darüber gelegt, dass Studiogiganten wie Warner und Disney ihre Filme zeitgleich im Kino und auf digitalen Plattformen herausbringen. Niemand weiß, ob sich diese Regelung nach der Pandemie wieder zurückdrehen lässt – zumal Stars wie George Clooney („Midnight Sky“, Netflix) längst auf Kooperation setzen.

Sollte im Jahr der aufgezwungenen Veränderung aber nicht auch da nach vorn geschaut werden, wo Neuerungen dringend gewünscht sind? Hollywood ist schon ernsthaft dabei: Die Academy vermeldet eine Rekordzahl von 70 nominierten Frauen.

Und da wären wir bei der in den USA lebenden Chinesin Chloé Zhao und „Nomadland“. Das Drama um Wohnwagennomaden, besetzt mit Frances McDormand und vielen Laiendarstellern, hat bislang so ziemlich jeden Preis auf dem Weg zu den Oscars abgeräumt, darunter den Goldenen Löwen in Venedig und den Golden Globe.

Mag die Mehrzahl der Academy-Mitglieder auch immer noch weiß und männlich sein: Die Vereinigung arbeitet mit Nachdruck an einem diverseren Auftritt.

Verstorbener Chadwick Boseman ist Oscarfavorit

In der gesamten Oscargeschichte hat mit Kathryn Bigelow („The Hurt Locker“, 2010) bislang nur eine einzige Frau den Regieoscar gewonnen. Nun könnte Zhao dran sein – oder die ebenfalls nominierte Britin Emerald Fennell mit „Promising Young Woman“. Gleich zwei Kandidatinnen in dieser Kategorie gab’s noch nie. Noch wahrscheinlicher aber ist Zhaos Sieg in der Königskategorie „Bester Film“.

Vorbei auch die Jahre, in denen Hashtags wie #OscarsSoWhite für Aufregung sorgten, weil überhaupt keine Nicht-Weißen nominiert waren. Bei dieser Oscargala zählen neun von 20 Nominierten in den Schauspielkategorien dazu.

Sehr wahrscheinlich, dass der im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorbene Chadwick Boseman posthum für „Ma Rainey’s Black Bottom“ geehrt wird. Bei den Frauen hat Viola Davis beste Aussichten in der Rolle eben jener schwarzen Bluessängerin Ma Rainey – sollte sie nicht überflügelt werden von Carey Mulligan, die im Rachethriller „Promising Young Woman“ ganz zeitgemäß mit vergewaltigenden Männern abrechnet. So mancher wird da an Harvey Weinstein denken, dessen Fall die #MeToo-Bewegung vor knapp vier Jahren entfachte.

Auch bei den Nebenrollen ist Vielfalt möglich: Der Brite Daniel Kaluuya liegt mit seiner Darstellung des Black-Panther-Aktivisten Fred Hampton in „Judas and the Black Messiah“ auf Oscarkurs. Die Südkoreanerin Yoon Yeo-Jeong als genauso störrische wie liebenswerte Großmutter in dem Einwanderungsdrama „Minari“ könnte es ihm gleichtun – und damit anschließen an Bong Joon-hos großem südkoreanischen Vorjahressieger „Parasite“.

Beim Oscar 2021 sind mehr starke Arthousefilme im Rennen als in manchen müden früheren Jahren. Was komplett fehlt, sind die Blockbuster, denen sonst zumindest die Spezialeffektebrosamen bleiben. Die kassenträchtigen Produktionen haben die Verantwortlichen auf nach Corona geschoben – mal abgesehen vom Spektakel „Godzilla vs. Kong“, der sich in der Pandemie in den USA als Kassenhit erwies und der gebeutelten Kinobranche wieder Mut einflößte.

Wenn alles gut läuft und Oscargalachoreograf Steven Soderbergh trotz aller Corona-Bedrängnisse am Sonntag eine filmreife Show hinbekommt, dann könnte sich der Oscar im Jahr der größten Krise Qualitäten als Stehaufmännchen beweisen. Vielleicht kehrt das Kino ja doch bald wieder zurück.