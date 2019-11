American Music Awards: Das sind die Gewinner der Nacht

Anzeige

Die Country- und Popsängerin Taylor Swift hat bei den American Music Awards in Los Angeles den Rekord von Michael Jackson gebrochen. Sie gewann am Sonntagabend (Ortszeit) in der Kategorie Bestes Pop/Rock-Album für „Lover“ und wurde als Künstlerin des Jahrzehnts ausgezeichnet. Insgesamt hat sie damit 25 Awards bekommen, während der „King of Pop“ 24 American Music Awards bekam. Die wichtigsten Gewinner im Überblick:

RND/AP